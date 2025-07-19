Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek YKS'de hedefine ulaştı

YKS sonuçları bu sabah açıklandı. Vefat eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek baba mesleği olan mimarlığı okuyabilmek için gereken puanı aldı.

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6 Haziran günü evinin bahçesindeki havuzun makine odasındaki arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılan Ferdi Zeyrek, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini 9 Haziran'da kaybeden Zeyrek, başta ailesi olmak üzere tüm Manisa'yı yasa boğmuştu.

"Baba mesleği olan mimarlığı kazanmak istiyorum" demişti

O sırada üniversite sınavına hazırlanan kızı Nehir Zeyrek, baba acısıyla sarsılmış, yakın çevresine "Baba mesleği olan mimarlığı kazanmak istiyorum" demişti.

Ferdi Zeyrek (fotoğrafta)

Çocukluk arkadaşı olan Ferdi Zeyrek'in ölümünden sonra ailesini yalnız bırakmayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, genç Nehir'in hem manevi hem de eğitim yolculuğunda yanında oldu.

Özel, sınav günü Nehir'i bizzat kendisi sınav salonuna götürdü. Bugün sabah saatlerinde açıklanan YKS sonuçlarının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Özgür Özel, Nehir'in mimarlık bölümü için gerekli puanı aldığını duyurarak şu ifadeleri kullandı:

"YKS sonuçları açıklandı. Ferdi kardeşimin hepimize emanet olan kızı Nehir'imiz, çok arzu ettiği, baba mesleği olan mimarlığı okumak için gerekli puanı aldı. Hepimizin gözü aydın. Bu sınavda hayal ettiği puanı alan tüm gençlerimizi kutluyorum. Beklediği sonucu alamayanların da üzülmeden, moral bozmadan çalışıp mutlaka başaracaklarına inanıyorum."