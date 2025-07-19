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Tekirdağ'da para çekmek için ATM'ye giden kişi dehşeti yaşadı

Tekirdağ'da para çekmek için ATM'ye giden kişi dehşeti yaşadı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan kavgada bir kişiyi satırla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, Reşadiye Mahallesi'nde E.Ç. (35) para çekmek üzere gittiği ATM'nin yakınlarında önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen M.A.Ç. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.A.Ç. yanında bulundurduğu satırla E.Ç'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

E.Ç. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

M.A.Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.

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