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Sağlık Bakanı Memişoğlu paylaştı! İşte "Dumansız Türkiye" temalı yeni kamu spotu

Sağlık Bakanı Memişoğlu paylaştı! İşte "Dumansız Türkiye" temalı yeni kamu spotu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Tütünle mücadelede 16. yıl. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için, daha sağlıklı yarınlar için, hep birlikte daha güçlü, dumansız Türkiye." ifadelerini kullandı.

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Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından Türkiye'de kapalı alanlarda tütün ve tütün mamullerinin tüketiminin yasaklanmasının 16. yıl dönümüne ilişkin paylaşım yaptı.

DUMANSIZ TÜRKİYE MESAJI

Memişoğlu, paylaşımında şunları kaydetti:

"Tütünle mücadelede 16. yıl. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için, daha sağlıklı yarınlar için, hep birlikte daha güçlü, dumansız Türkiye."

Paylaşımda, "Dumansız Türkiye" temalı, bir baba ve kızının rol aldığı yeni kamu spotuna da yer verildi.

Tütünle Mücadelede 16. Yıl!

Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için,
Daha sağlıklı yarınlar için,

Hep birlikte DAHA GÜÇLÜ,

Dumansız TÜRKİYE 🇹🇷🇹🇷🇹🇷#DumansızTürkiye #TütünleMücadele #16Yıl pic.twitter.com/2MCXHn9Gio

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