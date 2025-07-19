Zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasını öngören kanun teklifi Meclis'te kabul edildi

Kamuoyunda "Zeytinlik" yasası olarak bilinen, zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasını da öngören kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

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Türkiye'nin enerji arzını karşılama amacıyla AK Parti tarafından hazırlanan ve 17 Temmuz'da Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'na gelen, zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasını da içeren "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" kabul edildi.

TARTIŞMA YARATAN 11. MADDE

Teklifin en çok eleştirilen düzenlemesi olan 11. madde, zeytinlik alanlarda ülkenin elektrik ihtiyacına yönelik maden faaliyetlerine izin veriyor. Aynı zamanda bu teklif, taşınmazları kamulaştırılan vatandaşların zeytinlik alanlarının uygun bedelle madencilik firmaları tarafından kiralanmasının önünü açıyor. Tepkiler üzerine 11'inci maddede bazı değişiklikler yapıldı.

Teklifin ilk halinde şirketlere faaliyet yürütülecek alan ile eş değer büyüklükte zeytin sahası tesis etme zorunluluğu getirilmişti. AK Parti milletvekilleri tarafından verilen önerge ile 11. maddenin metni değiştirildi. Kabul edilen değişikliğe göre ise şirketlerin tesis etmek zorunda oldukları zeytin sahaları, taşınan ve taşınamayan zeytin ağacı sayısının en az iki katı zeytin ağacından oluşmak zorunda.

Bununla birlikte zeytinliği kamulaştırılan arazi sahiplerinin yeni zeytin bahçeleri tesisi ve taşınması için arazi tahsisine yönelik önerilerde de değişiklik yapıldı. Teklifin ilk halinde bu arazilerin rayiç bedel üzerinden 10 yıl süreyle kiralanmasına izin veriliyordu. Kabul edilen önergeye göre ise bu bedel Harçlar Kanunu'nun, "Kayıtlı değer, emlak vergisi değeri" başlıklı 63'üncü maddesine göre belirlenen harca esas değerin yüzde biri olarak hesaplanacak. Ayrıca araziler bu bedel üzerinden 20 yıl süre ile doğrudan kiralanabilecek. Kira süresi sonunda da bakım yükümlülüklerini yerine getirdiği tespit edilen ve talepte bulunan kiracıların kira süreleri 10'ar yıl süreyle uzatılabilecek.

MECLİS'TE KAVGAYA NEDEN OLMUŞTU

Söz konusu kanuna ilişkin yasa teklifinin görüşmeleri Meclis Genel Kurulu'nda tansiyonun yükselmesine neden olmuştu. Görüşmelerde AK Parti ile CHP'li vekiller arasında sert tartışmalar yaşanmıştı.

Gerginliğin yükseldiği anlarda AK Parti ve CHP'li milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü. DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca ise o anları cep telefonuyla kaydetmişti. Bu duruma tepki gösteren AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, Koca'nın üzerine yürümüştü.

Yaşanan arbede üzerine Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl oturuma ara vermek zorunda kalmıştı.

CHP'DEN KÜRSÜ İŞGALİ

Genel Kurul'da yaşanan kavga öncesinde ise CHP'li milletvekillerinden kürsü işgali gelmişti. Teklifin geri çekilmesini isteyen CHP'liler kürsüyü işgal ederek protesto gösterisi yapmıştı.

Kürsü işgalinin sürmesi üzerine Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl oturuma iki kez ara vermek zorunda kalmıştı.