AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik eski CHP Genel Başkanı Öymen için taziye mesajı yayınladı...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen için başsağlığı mesajı yayımladı.Abone ol
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyet Halk Partisi eski genel başkanı, gazeteci-yazar Altan Öymen'e Allah'tan rahmet diliyoruz. Değerli ailesine, sevenlerine ve CHP camiasına başsağlığı diliyoruz." ifadesini kullandı.
Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı, gazeteci-yazar Altan Öymen’e Allah’tan rahmet diliyoruz.— Ömer Çelik (@omerrcelik) July 19, 2025
Değerli ailesine, sevenlerine ve CHP camiasına başsağlığı diliyoruz.