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Süveyda'da TRT Haber ekibine ateş açıldı

Süveyda'da TRT Haber ekibine ateş açıldı

Suriye'nin güneyindeki Süveyda'da devam eden çatışmalar sırasında, bölgeden haber geçen TRT ekibi saldırıya uğradı. TRT Haber muhabiri Ferhat Tutkal, ekibinin doğrudan ateşe maruz kaldığı anları anlattı.

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Suriye'nin güneybatısında yer alan ve son dönemde gerilimin tırmandığı Süveyda'da, bölgedeki gelişmeleri takip eden TRT Haber ekibi, sabah saatlerinde tehlikeli anlar yaşadı.

Çatışmaların yoğunlaştığı bölgede görev yapan TRT Haber muhabiri Ferhat Tutkal ve ekibi, doğrudan ateş altına alındı.

Tutkal, bir anda sıcak çatışmanın arasında kaldıklarında o sırada bir askerin de araçlarına bindiklerini aktardı.

TRT
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