Suriye yönetimi, Süveyda'da yeniden konuşlanmaya başladı

Suriye'nin Süveyda ilinde ateşkes çağrılarına rağmen yaşanan şiddetli çatışmalar devam ederken, Cumhurbaşkanlığı güvenlik güçlerinin bölgede yeniden konuşlanmaya başladığını duyurdu.

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Suriye'nin güneyinde Ürdün sınırındaki Süveyda ilinde Bedevi Araplar ile bazı Dürzi silahlı gruplar arasında çatışmalar devam ederken Cumhurbaşkanlığı, güvenlik güçlerinin yeniden bölgede konuşlanmaya başladığını duyurdu.

TÜM TARAFLARA AKAN KANIN DURDURULMASI ÇAĞRISI

Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Suriye halkının kanının dökülmesini önlemek ve devletin ulusal ve insani sorumluluğunun gereği olarak kapsamlı bir ateşkes kararı alınmıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, tüm taraflara devlet kurumları ile güvenlik güçlerinin ateşkesi sorumlulukla uygulayabilmesi için gerekli alanın açılması, istikrarın sağlanması ve akan kanın durdurulması çağrısında bulunuldu.

Cumhurbaşkanlığının açıklamasında, tüm silahlı çatışma ve savaş eylemlerinin derhal ve ülkenin her yerinde durdurulması, sivillerin korunmasının garanti altına alınması ve insani yardımların engelsiz şekilde ulaştırılmasının sağlanması istendi.

GÜVENLİK GÜÇLERİ KONUŞLANMAYA BAŞLADI

Ateşkesin uygulanmasını sağlamak, kamu düzenini tesis etmek ile sivillerin can ve mal güvenliğini korumak amacıyla güvenlik güçlerinin bazı bölgelerde konuşlanmaya başladığı belirtilen açıklamada, bu adımların "sükunet ve istikrarın pekiştirilmesi" amacını taşıdığı vurgulandı.

YÜZLERCE AİLE GÜVENLİ BÖLGELERE YERLEŞTİRİLDİ

Öte yandan Süveyda'da yüzlerce aile çatışmaların yaşandığı yerlerden çıkarılarak güvenli bölgelere yerleştirildi. Dera Valiliği, Dürzi silahlı gruplar tarafından 2 bin 500'den fazla Bedevi aşiretlerine mensup yerinden edilen aile tespit edildiğini bildirdi.