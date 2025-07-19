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Devlet Bahçeli'den Altan Öymen için taziye mesajı

Devlet Bahçeli'den Altan Öymen için taziye mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'nin eski genel başkanlarından gazeteci ve yazar Altan Öymen'in vefatını büyük üzüntüyle öğrendiğini belirterek ailesi ve CHP'ye başsağlığı diledi.

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) eski genel başkanlarından Altan Öymen'in vefatı, siyaset camiasını yasa boğdu..

Son 3 gündür hastanede tedavi gören Öymen, yoğun bakıma alınarak entübe edilmişti.

Öymen'in acı haberi sonrası taziye mesajları da peş peşe geldi..

BAHÇELİ'DEN TAZİYE MESAJI

Son olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 93 yaşındaki hayatını kaybeden Altan Öymen için taziye mesajı yayınladı.

"BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYDUM"

Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

Cumhuriyet Halk Partisi Eski Genel Başkanı, Gazeteci-Yazar Sayın Mehmet Altan Öymen’in vefatından büyük bir üzüntü duydum.

Merhum Altan’a Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor; acılı ailesine, Cumhuriyet Halk Partisi’ne sabır ve başsağlığı temennilerimi iletiyorum. Mekanı cennet olsun inşallah.

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