Tartıştığı adamın camide namaz kılarken boğazını kesti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir hafta önce park yeri nedeniyle kavga ettiği şüpheli tarafından camide namaz kılarken bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi.

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İlçeye bağlı Selçuklu Mahallesi'nde yer alan Mahmut Sami Ramazoğlu Camii'ne gelen 32 yaşındaki Y.Ş. isimli şahıs, aralarında 'araç parkı' yüzünden husumet bulunduğu iddia edilen Ş.T.'nin namaz kılarken boğazını kesti.

Cemaatin ihbarıyla camiye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlileri, çeşitli yerlerinden bıçaklanan Tanrıkulu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Araç parkı yüzünden...



Tanrıkulu'nun camiye gelen yakınları gözyaşlarını tutamadı.

Tanrıkulu'nun cesedi, incelemenin ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Y.Ş, polise teslim oldu. Tanrıkulu ve Y.Ş'nin bir hafta önce araç park yeri nedeniyle kavga ettikleri öğrenildi.