Zelenski'den Rusya duyurusu! Putin'e sürpriz teklif

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin savaşın sona ermesi için Rusya'ya yeni bir barış görüşmesi teklifinde bulunduğu bildirdi.

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21 Şubat 2022'den bu yana devam Rusya-Ukrayna Savaşı'nda sürpriz bir gelişme yaşandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin savaşın sona ermesi için Rusya'ya yeni bir barış görüşmesi teklifinde bulunduğu bildirdi.

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya tarafıyla esir takası konularında görüşmelerin devam ettiğini belirterek, "İstanbul'daki son toplantıda varılan anlaşmaları yerine getirmeye devam ediyoruz. Ekip şu anda başka bir takas üzerinde çalışıyor." dedi.

LİDERLER DÜZEYİNDE TOPLANTI ÇAĞRISI

Eski Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov'un Rusya'ya üçüncü tur müzakerelerinin gelecek hafta yapılması teklifini götürdüğünü belirten Zelenskiy, "Rus tarafına önümüzdeki hafta bir toplantı daha yapılması teklif edildi. Müzakere ivmesinin arttırılması gerekiyor. Ateşkesin sağlanması için her şeyi yapmalıyız" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, barışı sağlamak için liderler düzeyinde bir toplantı yapılması gerektiğini vurgulayarak, "Ukrayna böyle bir toplantıya hazır." şeklinde konuştu.