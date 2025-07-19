Ayşe Tokyaz cinayetinde 2 tutuklama daha

Ayşe Tokyaz cinayeti soruşturmasında katil zanlısına yardım eden Oğuz K. ve polis memuru İlker U. tutuklandı.Abone ol
İstanbul'da hemşirelik bölümü öğrencisi 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz'ın aniden ortadan kaybolması sonucu ikiz kardeşi Esra Tokyaz, polise başvurdu.
Ayşe'nin can güvenliğinden endişe eden Esra Tokyaz, kardeşinin acımasızca öldürüldüğünü ortaya çıkarmış oldu..
Ayşe Tokyaz'ın cansız bedeni, 13 Temmuz'da Eyüpsultan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde yol kenarına bırakılan valizin içerisinde bulundu.
7 KİŞİ TUTUKLANDI
Ayşe Tokyaz'ın ölümüyle ilgili sevgilisi ihraç polis Cemil Koç ve 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Devam eden soruşturma kapsamında yeni bir gelişme daha yaşandı.
KATİL ZANLISINA YARDIM EDEN 2 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI
Katil zanlısı sevgilinin genç kızın cansız bedenini valizle taşımasına yardım eden şüpheliler Oğuz K. ve polis memuru İlker U. sevk edildikleri mahkeme tutuklanarak cezaevine gönderildi.