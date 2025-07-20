Galatasaray, Osimhen transferini bitirdi
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Galatasaray, Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in transferi için Napoli ile tüm konularda anlaşmaya vardı. Dev transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.
Galatasaray, Victor Osimhen'in transferi için Napoli ile sözlü anlaşmaya vardı. Sar-kırmızılı ekip ile Napoli arasındaki anlaşma şartları ortaya çıktı.
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MALİYETİ ORTAYA ÇIKTI
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Sarı-kırmızılı ekip, Napoli'ye toplamda 80 milyon Euro bonservis ödeyecek.
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Sarı kırmızılılar transfer için Napoli'ye 75+5 milyon Euro ve sonraki satışta kardan yüzde 10 pay verecek.
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Galatasaray, Napoli'ye 40 milyon Euro peşin ödeme yapacak, 35 milyon Euro ise 2026 yılına kadar İtalyan ekibine ödenecek.
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