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Galatasaray, Osimhen transferini bitirdi

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Galatasaray, Osimhen transferini bitirdi

Galatasaray, Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in transferi için Napoli ile tüm konularda anlaşmaya vardı. Dev transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.

Galatasaray, Osimhen transferini bitirdi - Resim: 1

Galatasaray, Victor Osimhen'in transferi için Napoli ile sözlü anlaşmaya vardı. Sar-kırmızılı ekip ile Napoli arasındaki anlaşma şartları ortaya çıktı.

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Galatasaray, Osimhen transferini bitirdi - Resim: 2

MALİYETİ ORTAYA ÇIKTI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Sarı-kırmızılı ekip, Napoli'ye toplamda 80 milyon Euro bonservis ödeyecek. 

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Galatasaray, Osimhen transferini bitirdi - Resim: 3

Sarı kırmızılılar transfer için Napoli'ye 75+5 milyon Euro ve sonraki satışta kardan yüzde 10 pay verecek. 

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Galatasaray, Osimhen transferini bitirdi - Resim: 4

Galatasaray, Napoli'ye 40 milyon Euro peşin ödeme yapacak, 35 milyon Euro ise 2026 yılına kadar İtalyan ekibine ödenecek.

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