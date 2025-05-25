"Fazla çevremiz yok" diyerek kanseri yenen oğlu için sosyal medyada çağrı yapmıştı! Binlerce balon Ali Asaf için uçtu
8 aylıkken yakalandığı kanser hastalığını 3 yaşında yenen Ali Asaf Demir'in mutluluğuna ortak olmak için Sancaktepe'de gökyüzüne rengarenk balonlar bırakıldı. Ali Asaf'ın babası sosyal medyadan "Fazla çevremiz yok oğlum kanseri yeni balon uçurmak istiyor gelir misiniz?" diye çağrı yapmıştı. O çağrıya binlerce kişi cevap verdi.
Sancaktepe'de oturan Esra ve Samet Demir'in oğulları Ali Asaf'a 8 aylıkken lösemi teşhisi konuldu. İki yıl tedavi gören Ali Asaf'ın zorlu geçen tedavi süreci ve ilik naklinin ardından yeniden sağlığına kavuşmasıyla aile büyük bir mutluluk yaşadı.Baba Samet Demir, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "Arkadaşlar, bizim fazla çevremiz yok. Oğlum kanseri yendi, balon uçurmak istiyor. Gelir misiniz?" yazarak, İstanbullulardan destek istedi.
Bu paylaşımın kısa sürede yayılmasıyla birçok kişi Ali Asaf'ı mutlu etmek ve aileye destek vermek için bir araya gelmek istediğini iletti.Yapılan organizasyonun sonucu Sancaktepe Meydan Parkı'nda bugün etkinlik düzenlendi.
Küçük çocuğa Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin tarafından kırmızı pelerin giydirildi.
Ardından 3 yaşındaki Ali Asaf ile tüm katılımcılar, renkli balonları gökyüzüne bıraktı. Balonlar uçurulurken baba Samet Demir gözyaşlarına hakim olamadı.