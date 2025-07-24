TCMB'nin faiz kararı! Ekonomistlerden sürpriz tahmin, temmuz ayı...

TCMB'nin temmuz ayı faiz kararı bugün saat 14.00'da açıklanacak. Piyasaların gözü açıklanacak kararda...Ekonomistlerin tahminine göre sürpriz indirim kararı çıkabilir. Haziran ayında politika faizi yüzde 46'da sabit tutulmuştu.Abone ol
Küresel piyasalarda ticaret görüşmelerine ilişkin gelen olumlu haber akışıyla pozitif bir seyir izlenirken, gözler bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararına çevrildi.
Faiz indirimi olacak mı?
AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler temmuz ayında TCMB'nin politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 43,50'ye çekmesini bekliyor.
Son kararda sabit tutulmuştu
Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35 oldu. Haziran ayında gerçekleştirilen toplantıda, politika faizi yüzde 46'da sabit tutulmuştu.
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