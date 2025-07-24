Meteoroloji tarih verdi 28 Temmuz'a kadar 45 dereceyi zorlayabilir!

Türkiye genelinde ise havalar ne zaman serinleyecek sorusu merakla araştırılyor. 24 Temmuz 2025 Perşembe günü itibarıyla Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı hava durumu raporuna göre birçok şehirde termometreler 40 dereceye yaklaşacak. Cuma günü ise nemin de etkisi ile sıcaklık daha da fazla hissedilecek. Ayrıca rüzgar nedeniyle orman yangınarı ve diğer olumsuzluklar için de uyarı yapıldı.