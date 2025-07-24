Meteoroloji tarih verdi 28 Temmuz'a kadar 45 dereceyi zorlayabilir!
Türkiye genelinde korkutan kavurucu sıcak hava dalgası 24 Temmuz Perşembe günü de etkisini sürdürüyor. Meteoroloji, hava durumu tahminlerini paylaştı. İstanbul dahil pek çok il için hissedilen sıcaklıkların 40 dereceye dayandığını duyururken, cuma günü için rüzgar ve nem uyarısı yaptı. Vatandaşların olumsuz durumlara karşı tedbirli davranması gerektiğini duyurdu.
Meteoroloji Antalya için özel olarak uyardı. Antalya'da 2000 yılında kaydedilen 45 derece rekorunun aşılabileceği belirtildi. 28 Temmuz sonrası sıcaklıklarda kısmi bir düşüş yaşanması beklense de uzmanlar tarafından bu düşüşün "serinleme" olarak değerlendirilmemesi gerektiği açıklandı.
Türkiye genelinde ise havalar ne zaman serinleyecek sorusu merakla araştırılyor. 24 Temmuz 2025 Perşembe günü itibarıyla Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı hava durumu raporuna göre birçok şehirde termometreler 40 dereceye yaklaşacak. Cuma günü ise nemin de etkisi ile sıcaklık daha da fazla hissedilecek. Ayrıca rüzgar nedeniyle orman yangınarı ve diğer olumsuzluklar için de uyarı yapıldı.
METEOROLOJİ TARİH VERDİ AMA
Uzmanlara göre 28 Temmuz’dan itibaren özellikle Marmara Bölgesi’nde sıcaklıklarda bir miktar düşüş yaşanabilir. Ancak bu durum tam anlamıyla bir serinleme değil, sadece kısmi bir rahatlama olarak değerlendiriliyor.
Peki büyükşehirlerde bugün beklenen hava durumu nasıl olacak? İşte il il hava sıcaklıkları...