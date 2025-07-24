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Real Madrid'in yeni 10 numarası belli oldu Arda Güler...

Real Madrid'in yeni 10 numarası belli oldu Arda Güler...

Real Madrid'de Luka Modric'in ayrılığının ardından 10 numaranın yeni sahibi belli oldu. 10 numara, kulüp yönetiminin kararıyla Mbappe'ye verildi.

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Real Madrid'de Luka Modric'in ayrılığının ardından 10 numaralı forma boşa düşmüştü.

10 numara adayları arasında Kylian Mbappe, Bellingam ve milli futbolcumuz Arda Güler vardı. Real Madrid'in yeni 10 numarası resmen belli oldu. İspanyol devinin Fransız yıldızı Kylian Mbappe, 10 numarayı aldı.

L'Equipe'in haberine göre 10 numara, kulüp yönetiminin kararıyla Mbappe'ye verildi.

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