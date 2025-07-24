Bu mavi ışık neyin nesi? Dün gece Türkiye'nin her yerinde görüldü

TÜRKİYE'nin bir çok ilinden görüldü. Herkes bu esrarı çözmeye çalıştı. Mavi bir ışık bir çok kişi tarafından da görüntülendi. X'te de bu görüntüler tartışma yarattı. Mavi ışık neyin nesiydi, UFO teknolojisi mi yoksa...

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23 Temmuz 2025 gecesi, Türkiye’nin dört bir yanında gökyüzüne bakanlar, alışılmadık bir manzarayla karşılaştı. Maviye çalan gizemli bir ışık, sosyal medyada ülke gündemine oturdu. Daha önce görülen ışıklara benzememesi nedeniyle yurt dışı platformlarında da dikkat çekti.

Kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşılan görüntüler, Kayseri'den Çorum'a Türkiye'nin bir çok ilinden geldi. Bu gizemli ışığın kaynağı hâlâ bilinmiyor.

Meteor mu UFO mu?

X (eski adıyla Twitter) platformunda paylaşılan videolarda, geceyi yaran parlak mavi ışık net şekilde görülüyor. Kayseri çevre illerinden Musul ve İran'ın kuzeydoğusuna kadar farklı bölgelerden benzer gözlemler yapılırken, kullanıcılar şaşkınlıklarını “bu bir meteor mu, UFO mu?” yorumlarıyla dile getirdi.