Bir süper kütleli kara delik ortaya çıktı ezer bokan ipuçları

Bilim insanları, "Sonsuzluk Galaksisi" adı verilen ve iki galaksinin çarpışmasıyla oluşan sıra dışı bir yapının tam merkezinde, yeni doğmuş bir süper kütleli kara delik keşfetti. Keşif, evrenin erken dönemlerindeki kara delik oluşumuna dair ezber bozan ipuçları sunuyor.

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Yale Üniversitesi’nden Prof. Pieter van Dokkum liderliğindeki gökbilimciler, evrenin uzak noktalarında yeni doğmuş bir süper kütleli kara delik keşfetti.

Bu olağanüstü bulgu, "Sonsuzluk Galaksisi" olarak adlandırılan, iki disk galaksinin çarpışması sonucu oluşan sıra dışı bir galaksinin merkezinde yer alıyor.

Keşif, kara deliğin doğrudan gözlemlendiği ilk vakalardan biri olma ihtimaliyle bilim dünyasında heyecan yarattı. Van Dokkum, “Bu, elimizdeki en güçlü kanıt” sözleriyle gözlemin önemini vurguladı.

Çarpışma, galaksiye benzersiz şekil verdi

Galaksi, iki ayrı disk galaksinin çarpışması sonucu sonsuzluk sembolü şeklini aldı. Ancak yapıyı ilginç kılan yalnızca şekli değil. Sistemin tam ortasında, iki galaktik çekirdeğin dışında konumlanan süper kütleli kara delik, bilim insanlarını şaşkına çevirdi. Bu olağandışı yerleşim, mevcut kara delik modellerine meydan okuyor.

Dev teleskoplarla elde edildi

Keşif, NASA’nın James Webb Uzay Teleskobu öncülüğünde yürütülen COSMOS-Web araştırması kapsamında elde edilen görüntülerle mümkün oldu. Ayrıca W. M. Keck Gözlemevi, Chandra X-ışını Gözlemevi ve Ulusal Radyo Astronomi Gözlemevi’nin arşiv verileri de analizlere katkı sundu.

Bilim insanları, kara deliğin yaklaşık 1 milyon Güneş kütlesi büyüklüğünde olduğunu ve Dünya’nın 300 milyar katı bir kütleye sahip olduğunu belirtti.