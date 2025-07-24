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Akaryakıtta tabela yine değişiyor! Yeni zam yolda işte güncel fiyatlar

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Akaryakıtta tabela yine değişiyor! Yeni zam yolda işte güncel fiyatlar

Akaryakıtta tabela bir kez daha değişiyor. Araç sahiplerini yakından ilgilendiren yeni bir zam haberi geldi. Peki, hangi akaryakıt ürününde zam bekleniyor? 24 Temmuz 2025 Perşembe güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte İstanbul, İzmir, Ankara benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Akaryakıtta tabela yine değişiyor! Yeni zam yolda işte güncel fiyatlar - Resim: 1

Akaryakıt fiyatları Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, kur hareketliliği ve küresel gelişmelerden etkilenerek değişim göstermeye devam ediyor. Son olarak bir zam haberi daha geldi.

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Akaryakıtta tabela yine değişiyor! Yeni zam yolda işte güncel fiyatlar - Resim: 2

Halk TV'de yer alan habere göre; sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, LPG'ye ortalama 42 kuruş zam bekleniyor.

LPG'nin litre fiyatına gelecek olan artışın bu gece yarısından itibaren geçerli olacağı da beklentiler arasında.

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Akaryakıtta tabela yine değişiyor! Yeni zam yolda işte güncel fiyatlar - Resim: 3


İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 51.22 TL
Motorin litre fiyatı: 53.56 TL
LPG litre fiyatı: 26.06 TL

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Akaryakıtta tabela yine değişiyor! Yeni zam yolda işte güncel fiyatlar - Resim: 4

ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 51.08 TL
Motorin litre fiyatı: 53.45 TL
LPG litre fiyatı: 25.46 TL

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