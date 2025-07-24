Yeni ÖTV oranları ile araçlara zam yağacak! Hazine açıklama yaptı kararın sebebi...

Otomotiv sektöründe Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarına yönelik yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre, elektrikli araçlarda ÖTV oranı yüzde 10'dan yüzde 25'e yükseltilirken, bazı içten yanmalı motorlu araçlarda oran yüzde 220'ye kadar çıkıyor. Elektrikli araçlardaki ÖTV artışı fiyatlara zam olarak yansıyacak. Yeni ÖTV'ler tepki çekince Hazine açıklama yaptı, cari açık için gerekliydi dedi.

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Otomotiv sektöründe ÖTV oranlarının düzenlenmesine yönelik 2 karar bugün Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bu kararlardan ilki binek otomobillerin ÖTV'sine ilişkin olarak Cumhurbaşkanına, motor silindir hacmi, menzil ve batarya kapasitesi itibarıyla farklı oranlar belirleme hususunda ilave yetkiler verilmesiydi. Bu kararla birlikte yetkinin kullanıldığı yeni ÖTV düzenlemesi de Resmi Gazete'de yer aldı.

Yeni ÖTV artışı

Resmi Gazetede yayınlanan kararla binek otomobillerin vergilendirilmesinde kullanılan ÖTV matrahları güncellendi. Buna göre, yerli binek otomobillerin ÖTV oranları 5 ve 10 puan azaltılırken, ithal lüks binek otomobillerin ÖTV oranlarında 10 ve 20 puan artışa gidildi.

-Lüks arazi taşıtları arasında yer almakla birlikte kamyon veya kamyonet gibi vergilenen taşıtların ÖTV oranı yüzde 4'ten yüzde 50'ye çıkarıldı.

Elektrikli otomobil ÖTV'si de arttı

ÖTV oranları yüzde 10'dan başlayan ve sırasıyla yüzde 40, yüzde 50 ve yüzde 60 olarak devam eden elektrikli otomobillerde de matrah eşikleri yükseltildi ve ÖTV oranları 15'er puan artırıldı. Böylece sadece elektrik motoru bulunan araçların ÖTV oranları sırasıyla yüzde 25, yüzde 55, yüzde 65 ve yüzde 75 olacak şekilde yeniden tespit edildi.

"Plug-in hibrit araçlar"da da elektrikli araçlara benzer şekilde ÖTV oranları 15'er puan artırıldı. Böylece halihazırda yüzde 30, yüzde 60 ve yüzde 70 olarak uygulanan oranlar, yüzde 45, yüzde 75 ve yüzde 85 olarak yeniden belirlendi.

Hazine açıklaması : Cari açık için yapıldı

ÖTV zammı gündeme oturunca Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"7555 sayılı Kanunla verilen yetkiler çerçevesinde binek otomobillerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) uygulamasında yapılan yeni düzenlemeyle, motor silindir hacmi, elektrikli menzil ve batarya kapasitesi dikkate alınarak, ÖTV matrah ve oranlarında değişikliğe gidilmiştir.

-Bu adım, esas itibariyle cari açığın azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla atılmıştır.

Bu çerçevede;

• Satışların yoğun olduğu bazı araç gruplarında ÖTV oranları 5 ila 10 puan arasında indirilmiştir,

• Bazı modellerde mevcut oranlar korunmuştur,

• Diğer bazı modellerde ise ÖTV oranları 10 ila 20 puan arasında artırılmıştır.

Yapılan değişikliklerin hem indirim hem de artış yönlü etkiler içermesi nedeniyle, düzenlemenin yıllık bazda net enflasyon etkisinin sadece 0,0019 puan olacağı öngörülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."