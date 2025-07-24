Otomobil ve pick-up'larda ÖTV değişti! İşte fiyatı değişen araçlar...
Otomobil sahiplerini ilgilendiren düzenleme hayata geçti. Otomobil ve pick-up'larda Özel Tüketim Vergisi oranı ve matrahları değişti. ÖTV dilimi yüzde 70'ten başlayıp yüzde 220'ye kadar yükseldi. Bazı yerli üretim araçların fiyatlarında gerileme olurken elektrikli araç kullanıcılarını üzecek karar geldi. Bu araçların fiyatları yükseldi. Peki ÖTV değişiminden etkilenen otomobiller hangileri?
Otomobilde Özel Tüketim Vergisi köklü değişiklik yaşadı. Yeni vergi dilimleri eklenirken matrahlar değişti. İçten yanmalı, elektrikli, hibrit, şarj edilebilir hibrit, pick-up tipine sahip araçların ÖTV'leri tamamen değiştirildi.
MOTOR HACMİ EŞİĞİ DE YÜKSELTİLDİ
Motor hacmi eşiği ÖTV'de 1300 cc ve altıyken 1400 cc ve altı olarak değiştirildi.
PICK-UP'LARDA ÖTV YÜZDE 50 OLDU
Pick-Up tarzı araçlarda ÖTV oranı yüzde 4'ten yüzde 50'ye yükseldi.
ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA ÖTV EN DÜŞÜK YÜZDE 25 OLDU
Elektrikli araçlarda en düşük ÖTV yüzde 25 olarak belirlendi. Daha önce bu oran yüzde 10 olarak uygulanıyordu. Elektriklilerde lüks segmente doğru ilerleyen modellerin ÖTV'si sırayla 25, 55, 65 ve 75'e yükselmiş oldu.