Otomobil ve pick-up'larda ÖTV değişti! İşte fiyatı değişen araçlar...

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA ÖTV EN DÜŞÜK YÜZDE 25 OLDU

Elektrikli araçlarda en düşük ÖTV yüzde 25 olarak belirlendi. Daha önce bu oran yüzde 10 olarak uygulanıyordu. Elektriklilerde lüks segmente doğru ilerleyen modellerin ÖTV'si sırayla 25, 55, 65 ve 75'e yükselmiş oldu.