İYİ Parti süreç karşıtı mitinglere başlıyor: İlk adres belli oldu

İYİ Parti, hükümetin yeniden gündeme aldığı “çözüm süreci”ne karşı mitingler düzenleme kararı aldı. İlk miting 3 Ağustos’ta Bursa’da “Birinci Vazifen” adıyla gerçekleştirilecek. Genel Başkan Dervişoğlu sürece yönelik eleştirilerini meydandan dile getirecek.

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’a yönelik çağrısıyla yeniden gündeme gelen ve hükümetin "terörsüz Türkiye" söylemiyle savunduğu yeni çözüm süreci tartışmaları, siyasette yeni bir cephe açtı. Sürece en sert muhalefet İYİ Parti’den geldi. Parti, çözüm sürecine karşı kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla bir dizi miting düzenleme kararı aldı.

Halk TV’nin aktardığına göre, mitinglerin ilki 3 Ağustos Pazar günü, Bursa Osmangazi Meydanı’nda düzenlenecek. “Birinci Vazifen” adı verilen mitingde, şehit aileleri ve gaziler onur konuğu olarak yer alacak.

Mitingde konuşma yapacak olan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM’de kurulan sürece ilişkin komisyona neden katılmadıklarını ve İYİ Parti’nin çözüm süreci karşısındaki pozisyonunu kapsamlı şekilde aktaracak. Dervişoğlu’nun ayrıca, “milli birliğe, hukuka ve teröre karşı tavizsiz duruşa” vurgu yapması bekleniyor.

İYİ Parti yetkilileri, başlatılacak mitinglerin yalnızca siyasi bir karşı duruş değil, aynı zamanda “milletin hassasiyetlerini” meydanlarda savunma iradesi olduğunu belirtiyor. Parti kaynakları, İYİ Parti’nin bu süreci “gizli pazarlıkların ve demokratik çözüm söylemleriyle maskeleştirilen bölünme projelerinin yeniden sahneye konulması” olarak değerlendirdiğini ifade ediyor.

Mitinglerin, önümüzdeki haftalarda farklı illerde de devam etmesi bekleniyor.