İşte Türkiye'nin yeni sosyal medya platformu! 'Next Sosyal' zirvede!

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, yerli ve milli imkanlarla, TEKNOFEST girişimcisi gençler tarafından geliştirilen sosyal medya platformu NEXT TEKNOFEST SOSYAL'in genel kullanıma açıldığını duyurdu.

'Sosyal Medyadaki Buluşma Yerimiz' ve 'Biz Yaptık' mottosuyla duyurulan uygulamaya profil oluşturabilirsiniz.

NEXT Teknofest Sosyal

Haber, teknoloji, yaşam ve gündem odaklı içerik paylaşımlarının yapıldığı yerli bir sosyal medya platformu olan NEXT Teknofest Sosyal'de kullanıcılar aynı zamanda Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Baykar işbirliğiyle geliştirilen Türkçe büyük dil modeli T3 AI'yı da kullanabiliyor. Türkçe dil modeli, kendisini etiketleyerek yapılan paylaşımlara hızlı bir şekilde cevap vererek kullanıcılarla etkileşime geçiyor.