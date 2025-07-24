Erdoğan'dan 'Lozan' Mesajı: Yolumuzda kararlılıkla yürüyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lozan Antlaşması’nın 102. yıl dönümünde yayımladığı mesajda, Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesinin uluslararası hukukla tescillendiğini vurgulayarak, “Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz” dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasının 102. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. İletişim Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, Lozan’ın Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlık ve egemenlik kararlılığının uluslararası düzeyde tescillendiği bir dönüm noktası olduğu vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, “Bugün, aziz milletimizin bağımsızlık iradesini ve mücadelesini uluslararası hukuk nezdinde de tescil ve teyit eden Lozan Barış Antlaşması’nın 102’nci yıl dönümüdür.” ifadesine yer vererek, Türkiye’nin geçen yüzyılda elde ettiği kazanımları, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda daha ileriye taşımakta kararlı olduklarını belirtti.

Bugün her alanda dünden daha iyi bir konumdayız

Türkiye’nin barışı, iş birliğini ve karşılıklı saygıyı esas alan dış politikasıyla bölgesinde ve dünyada etkin bir güç haline geldiğine dikkat çeken Erdoğan, “Bugün her alanda dünden daha iyi bir konumdayız; inşallah yarın çok daha iyi seviyelerde olacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajının sonunda, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Millî Mücadele kahramanlarını ve vatan uğruna can veren tüm şehitleri rahmetle andı, gazilere ise minnet duygularını ifade etti.

Lozan Barış Antlaşması, 24 Temmuz 1923 tarihinde İsviçre’nin Lozan kentinde imzalanmış, Türkiye Cumhuriyeti’nin sınırları, egemenlik hakları ve bağımsızlığı bu anlaşmayla uluslararası alanda tanınmıştı.