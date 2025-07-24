Merkez Bankası faiz kararını açıkladı indirim kaç puan oldu?

Merkez Bankası temmuz ayı politika faizi kararını açıkladı. TCMB, sürpriz yapmayarak beklentiler doğrultusunda faiz indirimine gitti. Yüzde 46 olan politika faizi 300 baz puanlık indirimle yüzde 43 oldu. En son mart ayında faizi düşüren Merkez Bankası 4,5 ay sonra tekrar indirime gitti.

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Merkez Bankası faiz indirimine gitti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 300 baz puan indirerek yüzde 43'e çekti.

Beklenti 250 baz puandı

Beklentiler, Merkez Bankası'nın 250 baz puandan 600 baz puana kadar değişen faiz indirimi üzerinde olurken, medyan beklenti bankanın 250 baz puan indirim yapacağı yönünde bulunuyordu.

TCMB, haziran ayındaki PPK toplantısında politika faizini sabit tutmuştu.

Merkez Bankası'ndan yazılı açıklama

Temmuz ayında aylık enflasyonun geçici artışına dikkat çekildi

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Enflasyonun ana eğilimi haziran ayında yatay seyretmiştir. Öncü veriler temmuz ayında aylık enflasyonun aya özgü unsurlarla geçici olarak artacağına işaret etmektedir. Yakın döneme ilişkin veriler, talep koşullarının dezenflasyonist etkisinin arttığını göstermektedir. Jeopolitik gelişmelerin ve küresel ticarette artan korumacılığın dezenflasyon sürecine olası etkileri yakından takip edilmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir.

Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu, talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile dezenflasyon sürecini destekleyecektir. Maliye politikasının eşgüdümü bu sürece katkı sağlayacaktır. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak öngörülen dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Adımların büyüklüğü, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirilecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda tüm para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır.

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

Kurul, politika kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır."