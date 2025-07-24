Elektrikli otomobillerde ÖTV değişti! Togg'un yeni fiyatına bakın

Elektrikli otomobillerin Özel Tüketim Vergisi matrahı ve ÖTV oranı değişti. Bununla birlikte Togg'un yeni fiyatı ne oldu?

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Elektrikli otomobillerin Özel Tüketim Vergisi matrahı ve ÖTV oranı yükseltildi. NTV'de yer alan habere göre bu oranlar Togg T10X'in fiyatları üzerinde de etkili oldu.

TOGG FİYATLARI NE OLACAK?

Togg T10X V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 440 bin liradan 1 milyon 636 bin 363 liraya, Togg T10X V1 RWD Uzun Menzil 1 milyon 680 bin liradan 1 milyon 909 bin 89 liraya, Togg T10X V2 RWD Uzun Menzil 1 milyon 830 bin liradan 2 milyon 79 bin 543 liraya çıkacak.