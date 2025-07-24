BIST 10.718
DOLAR 40,47
EURO 47,65
ALTIN 4.376,31
HABER /  GÜNCEL

Orman yangınlarıyla ilgili paylaşım yapan meclis üyesi gözaltına alındı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Orman yangınlarıyla ilgili paylaşım yapan meclis üyesi gözaltına alındı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan belediye meclis üyesi gözaltına alındı.

Abone ol

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Geyve Cumhuriyet Başsavcılığınca, Geyve Belediyesi Meclis Üyesi H.G'nin sosyal medya hesabından orman yangınlarıyla ilgili paylaşımı üzerine soruşturma başlatıldı.

H.G, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında polis ekiplerince gözaltına alındı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Yangın 4 gündür devam ediyor! Rüzgar alevleri yeniden büyüttü, yol ulaşıma kapatıldı
Foto Galeri Yangın 4 gündür devam ediyor! Rüzgar alevleri yeniden büyüttü, yol ulaşıma kapatıldı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Elektrikli otomobillerde ÖTV değişti! Togg'un yeni fiyatına bakın
Elektrikli otomobillerde ÖTV değişti! Togg'un yeni fiyatına bakın
Çin'de 6 üniversite öğrencisinin feci ölümü
Çin'de 6 üniversite öğrencisinin feci ölümü
İmzalar atıldı! Türkiye ile Moritanya arasında Askeri Çerçeve Anlaşması
İmzalar atıldı! Türkiye ile Moritanya arasında Askeri Çerçeve Anlaşması
Orman yangınında şehit olan mühendis ile ilgili yürek burkan detay
Orman yangınında şehit olan mühendis ile ilgili yürek burkan detay
Gayrimenkul Sertifikası'nın detayları belli oldu üç ayrı kazanç modeli
Gayrimenkul Sertifikası'nın detayları belli oldu üç ayrı kazanç modeli
İzmir'de korkutan deprem
İzmir'de korkutan deprem
İYİ Parti süreç karşıtı mitinglere başlıyor: İlk adres belli oldu
İYİ Parti süreç karşıtı mitinglere başlıyor: İlk adres belli oldu
Erdoğan'dan 'Lozan' Mesajı: Yolumuzda kararlılıkla yürüyoruz
Erdoğan'dan 'Lozan' Mesajı: Yolumuzda kararlılıkla yürüyoruz
Avukatın kız arkadaşlarına yaptığına bakın! Tutuklandı
Avukatın kız arkadaşlarına yaptığına bakın! Tutuklandı
Roketsan'dan millileştirme yolunda bir adım daha
Roketsan'dan millileştirme yolunda bir adım daha
Yürürlüğe girdi! Veliler artık anlık izleyebilecek
Yürürlüğe girdi! Veliler artık anlık izleyebilecek
İşte Türkiye'nin yeni sosyal medya platformu! 'Next Sosyal' zirvede!
İşte Türkiye'nin yeni sosyal medya platformu! 'Next Sosyal' zirvede!