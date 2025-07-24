Orman yangınlarıyla ilgili paylaşım yapan meclis üyesi gözaltına alındı
Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan belediye meclis üyesi gözaltına alındı.Abone ol
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Geyve Cumhuriyet Başsavcılığınca, Geyve Belediyesi Meclis Üyesi H.G'nin sosyal medya hesabından orman yangınlarıyla ilgili paylaşımı üzerine soruşturma başlatıldı.
H.G, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında polis ekiplerince gözaltına alındı.
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