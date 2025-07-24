Yangın 4 gündür devam ediyor! Rüzgar alevleri yeniden büyüttü, yol ulaşıma kapatıldı

Geyve'nin Hacılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 20 Temmuz'da başlayan, bir gün sonra Bilecik'in Osmaneli ilçesi sınırını geçen yangının tamamen kontrol altına alınabilmesi için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Söndürme çalışmalarına yöre halkı da traktörlerinin arkasına bağladıkları su dolu tankerlerle destek veriyor.