Yangın 4 gündür devam ediyor! Rüzgar alevleri yeniden büyüttü, yol ulaşıma kapatıldı
Sakarya'nın Geyve ilçesinde başlayıp Bilecik'e ulaşan, dün sabah büyük oranda kontrol altına alındıktan sonra rüzgarın etkisiyle yeniden büyüyen orman yangını söndürülmeye çalışılıyor. Yangın dolayısıyla Sakarya-Bilecik kara yolunun Mekece-Vezirhan arası yeniden ulaşıma kapatıldı.
Geyve'nin Hacılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 20 Temmuz'da başlayan, bir gün sonra Bilecik'in Osmaneli ilçesi sınırını geçen yangının tamamen kontrol altına alınabilmesi için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Söndürme çalışmalarına yöre halkı da traktörlerinin arkasına bağladıkları su dolu tankerlerle destek veriyor.
Şiddetli rüzgarın etkisiyle yer yer alevlerin yeniden yükseldiği bölgede, sabah saatlerinde ulaşıma açılan Sakarya-Bilecik kara yolunun Mekece-Vezirhan arası, orman yangını nedeniyle yeniden geçici olarak trafiğe kapatıldı. Yolu kullanmak isteyenler, alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.
Geniş alanda etkili olan yangın nedeniyle Bilecik tarafındaki Kızılöz, Büyükyenice, Kazancı, Borcak, Medetli, Ciciler ve Selçik köyleri tahliye edilmişti.