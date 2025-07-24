BIST 10.718
DOLAR 40,47
EURO 47,65
ALTIN 4.376,31
HABER /  GÜNCEL

Ünlü şarkıcı Nurettin Rençber'in doktor yeğeni evinde ölü bulundu!

Ünlü şarkıcı Nurettin Rençber'in doktor yeğeni evinde ölü bulundu!

Mersin’in Erdemli ilçesinde görev yapan aile hekimi Osman Aydın, evinde ölü bulundu. Aydın’ın sanatçı Nurettin Rençber’in yeğeni olduğu ortaya çıktı.

Abone ol

Limonlu Aile Sağlığı Merkezi’nde görev yapan Dr. Osman Aydın’dan haber alamayan iş arkadaşları, kendisine telefonla ulaşmaya çalıştı. Telefonlara yanıt alamayan arkadaşları, durumdan endişelenerek site görevlisinden yardım istedi.

Görevli, daireye balkondan girerek Osman Aydın’ı mutfakta yerde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Aydın’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Acı haberi duyan komşuları ve mesai arkadaşları olay yerinde büyük üzüntü yaşadı. Sanatçı Nurettin Rençber'in yeğeni olduğu belirtilen Dr. Aydın’ın 9 yıldır Limonlu Mahallesi'nde aile hekimi olarak görev yaptığı ve bekar olduğu bildirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Orman şehidinin babasıyla yaptığı son konuşma ortaya çıktı
Orman şehidinin babasıyla yaptığı son konuşma ortaya çıktı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı indirim kaç puan oldu?
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı indirim kaç puan oldu?
Orman yangınlarıyla ilgili paylaşım yapan meclis üyesi gözaltına alındı
Orman yangınlarıyla ilgili paylaşım yapan meclis üyesi gözaltına alındı
Elektrikli otomobillerde ÖTV değişti! Togg'un yeni fiyatına bakın
Elektrikli otomobillerde ÖTV değişti! Togg'un yeni fiyatına bakın
Çin'de 6 üniversite öğrencisinin feci ölümü
Çin'de 6 üniversite öğrencisinin feci ölümü
İmzalar atıldı! Türkiye ile Moritanya arasında Askeri Çerçeve Anlaşması
İmzalar atıldı! Türkiye ile Moritanya arasında Askeri Çerçeve Anlaşması
Orman yangınında şehit olan mühendis ile ilgili yürek burkan detay
Orman yangınında şehit olan mühendis ile ilgili yürek burkan detay
Gayrimenkul Sertifikası'nın detayları belli oldu üç ayrı kazanç modeli
Gayrimenkul Sertifikası'nın detayları belli oldu üç ayrı kazanç modeli
İzmir'de korkutan deprem
İzmir'de korkutan deprem
İYİ Parti süreç karşıtı mitinglere başlıyor: İlk adres belli oldu
İYİ Parti süreç karşıtı mitinglere başlıyor: İlk adres belli oldu
Erdoğan'dan 'Lozan' Mesajı: Yolumuzda kararlılıkla yürüyoruz
Erdoğan'dan 'Lozan' Mesajı: Yolumuzda kararlılıkla yürüyoruz
Avukatın kız arkadaşlarına yaptığına bakın! Tutuklandı
Avukatın kız arkadaşlarına yaptığına bakın! Tutuklandı