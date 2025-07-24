BIST 10.718
DOLAR 40,47
EURO 47,65
ALTIN 4.376,31
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Orman şehidinin babasıyla yaptığı son konuşma ortaya çıktı

Orman şehidinin babasıyla yaptığı son konuşma ortaya çıktı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkıp Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangınında şehit olan dozer operatörü Eyüp Dereli'nin yakınları büyük üzüntü yaşıyor. Şehit Dereli'nin babası, oğluyla yaptığı son telefon görüşmesini anlattı.

Abone ol

Seyitgazi ilçesinde çıkıp, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyüne sıçrayan yangına müdahale ederken şehit olan 37 yaşındaki Dereli'nin Çamlıca Mahallesi'ndeki babaevine Türk bayrağı asıldı.

Yaklaşık 5 yıldır orman işçisi olduğu öğrenilen Dereli'nin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Dereli'nin babası Salih Dereli, gazetecilere, oğlunun ikiz kardeşi olduğunu söyledi.

Orman şehidinin babasıyla yaptığı son konuşma ortaya çıktı - Resim: 0

Acılı baba oğluyla yaptığı son konuşmayı anlattı

Oğlunun işini çok severek yaptığını anlatan Dereli, şöyle konuştu:

"İki dozer birden yanmış orada, iki operatör kurtulamamışlar. Bir oğlu, bir kızı vardı. İşine sadık, çok severek yapıyordu. Pazar günü görüşmüştük. Annesiyle köye gelmişti. Mihalıççık'ta oturuyordu, annesi de yanındaydı. Ben de köyde bekliyordum. Pazartesi aradık, konuştum yangındayken. 'Bir sıkıntı yok baba, iyiyiz. 3-4 dozerle arazözlere yol açıyoruz.' dedi. Telefonlar çekmiyordu. 'Ara oğlum, ara sıra.' dedim ama arayamadı."

Orman şehidinin babasıyla yaptığı son konuşma ortaya çıktı - Resim: 1

Dereli'nin cenazesinin Reşadiye Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kanlıpınar Şehitliğine defnedilmesi bekleniyor.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde başlayan ve Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Sarıcaova köyü yakınlarına ulaşan orman yangınına müdahale esnasında dün 5 orman çalışanı ve 5 AKUT mensubu şehit olmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı indirim kaç puan oldu?
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı indirim kaç puan oldu?
Orman yangınlarıyla ilgili paylaşım yapan meclis üyesi gözaltına alındı
Orman yangınlarıyla ilgili paylaşım yapan meclis üyesi gözaltına alındı
Elektrikli otomobillerde ÖTV değişti! Togg'un yeni fiyatına bakın
Elektrikli otomobillerde ÖTV değişti! Togg'un yeni fiyatına bakın
Çin'de 6 üniversite öğrencisinin feci ölümü
Çin'de 6 üniversite öğrencisinin feci ölümü
İmzalar atıldı! Türkiye ile Moritanya arasında Askeri Çerçeve Anlaşması
İmzalar atıldı! Türkiye ile Moritanya arasında Askeri Çerçeve Anlaşması
Orman yangınında şehit olan mühendis ile ilgili yürek burkan detay
Orman yangınında şehit olan mühendis ile ilgili yürek burkan detay
Gayrimenkul Sertifikası'nın detayları belli oldu üç ayrı kazanç modeli
Gayrimenkul Sertifikası'nın detayları belli oldu üç ayrı kazanç modeli
İzmir'de korkutan deprem
İzmir'de korkutan deprem
İYİ Parti süreç karşıtı mitinglere başlıyor: İlk adres belli oldu
İYİ Parti süreç karşıtı mitinglere başlıyor: İlk adres belli oldu
Erdoğan'dan 'Lozan' Mesajı: Yolumuzda kararlılıkla yürüyoruz
Erdoğan'dan 'Lozan' Mesajı: Yolumuzda kararlılıkla yürüyoruz
Avukatın kız arkadaşlarına yaptığına bakın! Tutuklandı
Avukatın kız arkadaşlarına yaptığına bakın! Tutuklandı
Roketsan'dan millileştirme yolunda bir adım daha
Roketsan'dan millileştirme yolunda bir adım daha