Orman şehidinin babasıyla yaptığı son konuşma ortaya çıktı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkıp Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangınında şehit olan dozer operatörü Eyüp Dereli'nin yakınları büyük üzüntü yaşıyor. Şehit Dereli'nin babası, oğluyla yaptığı son telefon görüşmesini anlattı.

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Seyitgazi ilçesinde çıkıp, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyüne sıçrayan yangına müdahale ederken şehit olan 37 yaşındaki Dereli'nin Çamlıca Mahallesi'ndeki babaevine Türk bayrağı asıldı.

Yaklaşık 5 yıldır orman işçisi olduğu öğrenilen Dereli'nin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Dereli'nin babası Salih Dereli, gazetecilere, oğlunun ikiz kardeşi olduğunu söyledi.

Acılı baba oğluyla yaptığı son konuşmayı anlattı

Oğlunun işini çok severek yaptığını anlatan Dereli, şöyle konuştu:

"İki dozer birden yanmış orada, iki operatör kurtulamamışlar. Bir oğlu, bir kızı vardı. İşine sadık, çok severek yapıyordu. Pazar günü görüşmüştük. Annesiyle köye gelmişti. Mihalıççık'ta oturuyordu, annesi de yanındaydı. Ben de köyde bekliyordum. Pazartesi aradık, konuştum yangındayken. 'Bir sıkıntı yok baba, iyiyiz. 3-4 dozerle arazözlere yol açıyoruz.' dedi. Telefonlar çekmiyordu. 'Ara oğlum, ara sıra.' dedim ama arayamadı."

Dereli'nin cenazesinin Reşadiye Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kanlıpınar Şehitliğine defnedilmesi bekleniyor.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde başlayan ve Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Sarıcaova köyü yakınlarına ulaşan orman yangınına müdahale esnasında dün 5 orman çalışanı ve 5 AKUT mensubu şehit olmuştu.