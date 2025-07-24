Memur-Sen 2026 memur maaş zammı talebini açıkladı

Memur-Sen, 2026-2027 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi için zam teklifini duyurdu. 2026 yılı için yüzde 88, 2027 yılı için ise yüzde 47 zam talep edildi.

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Memur-Sen Konfederasyonu, 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecine ilişkin tekliflerini kamuoyuna açıkladı. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sendikasının zam taleplerini listeledi.

Yaklaşık 4 milyon kamu çalışanı ile 2 milyondan fazla kamu emeklisini kapsayan süreçte, 2026 ve 2027 yıllarına yönelik maaş artışları ve sosyal hak talepleri netlik kazandı.

Talep edilen oranlar

Buna göre 2026 yılı için 10 bin lira taban aylığa zam yapılması, yüzde 10 refah payı verilmesi, ilk 6 ay için yüzde 25 oransal zam verilmesini istendi. İkinci 6 ay için yüzde 20 oransal zam istendi. 2027 yılı için 7 bin 500 lira taban aylığa zam yapılması ve ilk 6 ay için 20, ikinci 6 ay için yüzde 15 zam istendi. Böylece 2026 için yüzde 88, 2027 için yüzde 47 oranında zam teklif edilmiş oldu.

Ek ödemelerde artış talebi

Diğer taraftan 2660 TL olan eş yardımının 11 bin 700 liraya çıkarılmasını teklif edildi. 0-6 yaş çocuk için 585 lira olarak ödenen çocuk yardımının 3 ve üzeri çocuğu olanlara her çocuk için 8 bin 375 lira ödeme yapılması istendi. Ücretli doğum izninin 60 haftaya çıkarılması, aile bütünlüğü için sözleşmeli personele yer değişikliği hakkının verilmesi talep edildi.