Memur ve emekliler dikkat zamlı maaşlar hesaplara yatırılıyor! İşte ödeme takvimi

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Aralık ayı enflasyon verilerini duyurmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin alacağı zam oranı kesinleşti. Kamu çalışanları, yılda iki kez uygulanan toplu sözleşme zammına ek olarak, son 6 aylık enflasyon farkını da maaşlarına yansıtıyor. Bu kapsamda yüzde 11 toplu sözleşme artışına ilave olarak yüzde 6,85 enflasyon farkı hesaplandı ve toplam zam oranı %18,60 oldu. Ayrıca bu yıl maaşlara 1.000 TL seyyanen ekleme yapılması kararlaştırıldı.