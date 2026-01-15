Memur ve emekliler dikkat zamlı maaşlar hesaplara yatırılıyor! İşte ödeme takvimi
5 Ocak'ta açıklanan enflasyon verileriyle birlikte memurlar ve memur emeklilerinin 2026 yılı zam oranı resmen belli oldu. Kamu çalışanlarına uygulanacak %18,6 oranındaki zam ve buna ek olarak verilecek 1.000 TL'lik seyyanen artışla birlikte yeni maaşların hangi tarihte hesaplara yatırılacağı belli oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Aralık ayı enflasyon verilerini duyurmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin alacağı zam oranı kesinleşti. Kamu çalışanları, yılda iki kez uygulanan toplu sözleşme zammına ek olarak, son 6 aylık enflasyon farkını da maaşlarına yansıtıyor. Bu kapsamda yüzde 11 toplu sözleşme artışına ilave olarak yüzde 6,85 enflasyon farkı hesaplandı ve toplam zam oranı %18,60 oldu. Ayrıca bu yıl maaşlara 1.000 TL seyyanen ekleme yapılması kararlaştırıldı.
EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI
Yeni düzenleme ile en düşük memur maaşı 52.617 TL'den 60.896 TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığı ise 27.889 TL'ye yükseldi.
ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN ÖDENECEK?
Memur emeklileri 2025 yılı Ocak ayı maaşlarını yeni tutarlara göre ayın ilk günlerinde aldı.
Tahsis numarasının son hanesine göre ödeme günleri şu şekildeydi:
1 – 3: Ayın 1'i
4 – 6: Ayın 2'si
7 – 9: Ayın 3'ü
0: Ayın 4'ü