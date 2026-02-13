BIST 14.158
DOLAR 43,74
EURO 51,86
ALTIN 6.990,26
HABER /  ÇALIŞMA HAYATI

Kamudaki sözleşmeli personelin geçebileceği kadrolar belirlendi

Kamudaki sözleşmeli personelin geçebileceği kadrolar belirlendi

Kamudaki sözleşmeli personelin geçebileceği memur kadrolarının listesi açıklandı.Karar, 29 Kasım 2025'ten geçerli olmak üzere bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Abone ol

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Merkez ve Taşra Teşkilatları ile Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlarda Sözleşmeli Personel Pozisyonlarında Çalışmakta Olanların Atanabilecekleri Memur Kadrolarına Dair Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Sözleşmeli personel" maddesi kapsamına giren personelden, aynı unvanlı memur kadrosu bulunmayanların atanacakları kadro unvanlarının yer aldığı listeye yer verildi.

Listede, 52 sözleşmeli personel pozisyon unvanının atanacağı memur kadro unvanı ve hizmet sınıfı belirtildi.

Buna göre, "Diğer Sağlık Personeli" unvanlı pozisyonlardan, ilgili mevzuatına göre ihdasına, vizesine veya açıktan alım iznine ilişkin karar ya da işlemde belirleme yapılmamışsa, personel alım ilanında "Perfüzyonist", "İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist)", "Odyolog", "Dil ve Konuşma Terapisti", "Sağlık Teknisyeni" ve "Veteriner Sağlık Teknisyeni" hizmetlerinde kullanılacağı belirtilenler, sırasıyla bu unvanlı kadrolara atanacak. Bunların dışında kalanlar ise "Sağlık Memuru" unvanlı kadrolara geçirilecek.

"Diğer Teknik Hizmet Personeli" unvanlı pozisyonlardan, ilgili mevzuatında özel bir belirleme bulunmayan ve personel alım ilanında "Kimyager", "Fizikçi", "İstatistikçi" ve "Grafiker" olarak istihdam edileceği belirtilenler, sırasıyla bu unvanlı kadrolara atanacak. Diğerleri ise Teknik Hizmetler Sınıfına ait "Uzman" unvanlı kadrolara geçirilecek.

"Destek Personeli" unvanlı pozisyonlardan da ilgili mevzuatında belirleme bulunmayan ve personel alım ilanında "Şoför", "Aşçı", "Bahçıvan", "Hastabakıcı" ve "Gassal" olarak istihdam edileceği belirtilenler, sırasıyla bu unvanlı kadrolara atanacak, diğerleri ise "Hizmetli" unvanlı kadrolara geçirilecek.

Karar, 29 Kasım 2025'ten geçerli olmak üzere bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda kritik FETÖ operasyonu! 93 vergi müfettişi gözaltında
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda kritik FETÖ operasyonu! 93 vergi müfettişi gözaltında
Merkez Bankası açıkladı: İşte piyasanın yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini
Merkez Bankası açıkladı: İşte piyasanın yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini
Quick Finans "2. El Oto'nun Yıldızları Çalıştay ve Ödül Programı" düzenledi
Quick Finans "2. El Oto'nun Yıldızları Çalıştay ve Ödül Programı" düzenledi
Ruşen Çakır, Erdoğan'la tokalaşmasını böyle savundu!
Ruşen Çakır, Erdoğan'la tokalaşmasını böyle savundu!
Ümraniye'de yabancı uyruklu kadını öldüren zanlıların bir kadını daha öldürdükleri ortaya çıktı
Ümraniye'de yabancı uyruklu kadını öldüren zanlıların bir kadını daha öldürdükleri ortaya çıktı
'Annemin belediye başkanı Mutlu Işıksu ile müstehcen yazışmasını gördüm! O kız meğer...
'Annemin belediye başkanı Mutlu Işıksu ile müstehcen yazışmasını gördüm! O kız meğer...
Erzurum ve Kars'ta olumsuz hava koşulları ulaşımı vurdu! 186 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor...
Erzurum ve Kars'ta olumsuz hava koşulları ulaşımı vurdu! 186 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor...
Aralık ayı cari işlemler hesabı beklentilerin üzerinde açık verdi
Aralık ayı cari işlemler hesabı beklentilerin üzerinde açık verdi
ABD Venezuela açığındaki uçak gemisi grubunu da Körfez'e gönderiyor
ABD Venezuela açığındaki uçak gemisi grubunu da Körfez'e gönderiyor
OnlyFans operasyonunda 16 kişiye gözaltı, 2 şirkete el konuldu
OnlyFans operasyonunda 16 kişiye gözaltı, 2 şirkete el konuldu
Fenerbahçe, Trabzonspor'a konuk olacak! Muhtemel ilk 11'i belli oldu
Fenerbahçe, Trabzonspor'a konuk olacak! Muhtemel ilk 11'i belli oldu
Bazı kurumlara kadro ihdas edildi
Bazı kurumlara kadro ihdas edildi