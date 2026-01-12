Yeni düzenlemenin detayları bomba! Kamu personeline adaylık ve disiplin ayarı, 3 yıl boyunca atama yok!

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan yeni kanun teklifinin çalışma hayatı ve sosyal güvenlik sisteminde milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiren köklü değişiklikler içerdiğini ifade eden İsa Karakaş, Türkiye gazetesinde yer alan yazısında kamu personelini yakından ilgilendiren önemli bir detayı paylaştı. Karakaş şunları kaydetti: