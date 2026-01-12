Yeni düzenlemenin detayları bomba! Kamu personeline adaylık ve disiplin ayarı, 3 yıl boyunca atama yok!
Türkiye yazarı İsa Karakaş, sunulan yeni kanun teklifinin kamu görevlilerini de yakından ilgilendirdiğini belirtti. Karakaş, yeni düzenlemeye göre adaylık sürecinde; eğitimlerde başarısız olan, birden fazla uyarma veya kınama cezası alan adayların memuriyetle ilişiğinin kesileceğini ifade etti.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan yeni kanun teklifinin çalışma hayatı ve sosyal güvenlik sisteminde milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiren köklü değişiklikler içerdiğini ifade eden İsa Karakaş, Türkiye gazetesinde yer alan yazısında kamu personelini yakından ilgilendiren önemli bir detayı paylaştı. Karakaş şunları kaydetti:
KAMU PERSONELİNDE "ADAYLIK" VE "DİSİPLİN" AYARI
Kanun teklifi sadece emekli ve işçileri değil, kamu görevlilerini de yakından ilgilendiriyor. Anayasa Mahkemesinin iptal kararları doğrultusunda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda önemli güncellemeler yapılıyor.
Yeni düzenlemeye göre adaylık sürecinde; eğitimlerde başarısız olan, birden fazla uyarma veya kınama cezası alan adayların memuriyetle ilişiği kesilecek.
Daha da önemlisi, bu şekilde ilişiği kesilenler tam 3 yıl boyunca yeniden devlet memuru olarak atanamayacak.