Memura 14 günlük fark hesabı! Hangi memurun hesabına ne kadar para yatacak?
Memur zammı belli oldu. Açıklanan 6 aylık enflasyon rakamlarına göre, memur maaşına eklenecek oran yüzde 18,6 oldu. Buna 1000 liralık seyyanen zam da eklendi. 1–14 Ocak 2026 dönemini kapsayan 14 günlük maaş farkı ne kadar oldu?
Kamu personeli, her yıl olduğu gibi toplu sözleşmede belirlenen zam oranına ek olarak 6 aylık enflasyon farkından yararlanıyor. Bu kapsamda yüzde 11'lik toplu sözleşme zammına, yüzde 6,85 oranındaki enflasyon farkı eklendi ve memur maaşlarındaki toplam artış yüzde 18,60'a ulaştı. Buna ilave olarak 2026 yılı için tüm memurlara 1.000 TL seyyanen zam maaşlara yansıtıldı.
Yapılan düzenleme sonrası en düşük memur maaşı 52 bin 617 TL'den 60 bin 896 TL'ye yükseldi. En düşük Emekli Sandığı emeklisi aylığı ise 27 bin 889 TL olarak belirlendi. Memurlar maaşlarını her ayın 15'inde alıyor. Yüzde 18,60 oranındaki artış ve 1.000 TL seyyanen zam içeren yeni maaşlar da bu tarihte hesaplara yatırıldı.
MEMURA 14 GÜNLÜK FARK NE ZAMAN ÖDENECEK?
Türkiye'de milyonlarca memur 1–14 Ocak 2026 dönemini kapsayan 14 günlük maaş farkının ne zaman ödeneceğini merak ediyor. Ödeme takvimi ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanacak ödeme takvimine göre yapılacak.
14 GÜNLÜK MAAŞ FARKI NE KADAR OLDU?
Sabah'ta yer alan habere göre 14 günlük maaş farkının meslekten mesleğe değişmekle beraber 4.500 TL ile 11.000 TL arasında olması bekleniyor.