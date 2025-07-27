Sosyal medya fenomeni Melek Azad tutuklandı
Milyonlarca takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni Melek Azad tutuklandı.
Sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunan ünlü fenomen Melek Azad tutuklandı. Gerçek adı Fatma Demir olan Melek Azad hakkında “kasten yaralama” suçundan kesinleşmiş 2 yıl 3 ay hapis cezası nedeniyle Şanlıurfa’da gözaltına alındı.
Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığı bilgiye göre, denetimli serbestlik ile salıverilen Azad hakkında, denetimli serbestlik hükümlerine uymadığı için yakalama kararı çıkartıldı.
Sosyal medya fenomeni, JASAT ekiplerince evinde yakalandı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan fenomen Melek Azad, savcılıktaki sorgusunun ardından hakimliğe sevk edildi.