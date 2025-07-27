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Sosyal medya fenomeni Melek Azad tutuklandı

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Sosyal medya fenomeni Melek Azad tutuklandı

Milyonlarca takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni Melek Azad tutuklandı.

Sosyal medya fenomeni Melek Azad tutuklandı - Resim: 1

Sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunan ünlü fenomen Melek Azad tutuklandı. Gerçek adı Fatma Demir olan Melek Azad hakkında “kasten yaralama” suçundan kesinleşmiş 2 yıl 3 ay hapis cezası nedeniyle Şanlıurfa’da gözaltına alındı.

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Sosyal medya fenomeni Melek Azad tutuklandı - Resim: 2

Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığı bilgiye göre, denetimli serbestlik ile salıverilen Azad hakkında, denetimli serbestlik hükümlerine uymadığı için yakalama kararı çıkartıldı. 

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Sosyal medya fenomeni Melek Azad tutuklandı - Resim: 3

Sosyal medya fenomeni, JASAT ekiplerince evinde yakalandı.

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Sosyal medya fenomeni Melek Azad tutuklandı - Resim: 4

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan fenomen Melek Azad, savcılıktaki sorgusunun ardından hakimliğe sevk edildi.

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