Bakanlık ifşa etti! Çok ünlü markalar listede, bu ürünler toplatılıyor
|
Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne (GÜBİS) iki yeni ürün ekledi. Oda kokusu ve çocuk giyim ürününün piyasadan toplatılmasına karar verildi. Toplatılma kararı verilen ürünler ünlü markalara ait...
Ticaret Bakanlığı denetimlerini sürdürüyor. İnsan sağlığını tehlikeye düşüren ürünler piyasadan toplatılırken, söz konusu ürünlerin markaları da açıklanıyor.
14
24 Temmuz tarihinde iki ünlü markanın ürünlerinin satışı yasaklandı. Bakanlık söz konusu ürünlerin piyasadan toplatılmasına karar verdi.
24
"YATAŞ" VE "TIFFANY" MARKALARI LİSTEDE
Buna göre "Tiffany" marka siyah çocuk eşofmanı "kordon ip boyu" nedeniyle yasaklandı.
34
"Yataş" marka çubuklu oda kokusu "dokunsal uyarı işareti" nedeniyle yasaklandı.
44