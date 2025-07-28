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Bakanlık ifşa etti! Çok ünlü markalar listede, bu ürünler toplatılıyor

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Bakanlık ifşa etti! Çok ünlü markalar listede, bu ürünler toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne (GÜBİS) iki yeni ürün ekledi. Oda kokusu ve çocuk giyim ürününün piyasadan toplatılmasına karar verildi. Toplatılma kararı verilen ürünler ünlü markalara ait...

Bakanlık ifşa etti! Çok ünlü markalar listede, bu ürünler toplatılıyor - Resim: 1

Ticaret Bakanlığı denetimlerini sürdürüyor. İnsan sağlığını tehlikeye düşüren ürünler piyasadan toplatılırken, söz konusu ürünlerin markaları da açıklanıyor. 

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Bakanlık ifşa etti! Çok ünlü markalar listede, bu ürünler toplatılıyor - Resim: 2

24 Temmuz tarihinde iki ünlü markanın ürünlerinin satışı yasaklandı. Bakanlık söz konusu ürünlerin piyasadan toplatılmasına karar verdi.

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Bakanlık ifşa etti! Çok ünlü markalar listede, bu ürünler toplatılıyor - Resim: 3

"YATAŞ" VE "TIFFANY" MARKALARI LİSTEDE 

Buna göre "Tiffany" marka siyah çocuk eşofmanı "kordon ip boyu" nedeniyle yasaklandı. 

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Bakanlık ifşa etti! Çok ünlü markalar listede, bu ürünler toplatılıyor - Resim: 4

"Yataş" marka çubuklu oda kokusu "dokunsal uyarı işareti" nedeniyle yasaklandı.

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