BIST 10.581
DOLAR 40,56
EURO 47,42
ALTIN 4.346,51
HABER /  DÜNYA

İnsanlıktan utandıran haber! Gazze'de her 3 kişiden biri...

İnsanlıktan utandıran haber! Gazze'de her 3 kişiden biri...

İsrail'in kuşatması altındaki Gazze'de açlık nedeniyle ölümler arttı. Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, Gazze'de her 3 kişiden birinin günlerdir yemek yemediğini belirterek, insani yardımların hızla ulaştırılması ve kalıcı ateşkesin sağlanması çağrısı yaptı.

Abone ol

Fletcher, İsrail'in saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'ndeki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Gazze'de dünyanın gözleri önünde insani kriz yaşandığının altını çizen Fletcher, gıda yardımına ulaşmaya çalışan halkın vurulduğunu ve çocukların açıktan "eriyip gittiğini" ifade etti.

Fletcher, Gazze'de her 3 kişiden birinin günlerdir yemek yemediğini bildirerek "Yardımlar engellenmemeli, geciktirilmemeli veya saldırı altında dağıtılmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Yardım konvoylarının sınırdan hızlı geçiş izni alması ve gıda yardımı için toplanan insanlara yönelik saldırıların sona ermesi gerektiğini belirten Fletcher, kalıcı ateşkesin sağlanmasının zorunluluğunu hatırlattı.

Fletcher, İsrail'in Gazze'ye insani yardım girişi için bazı adımlar atma kararına ilişkin, kıtlığı ve felaket boyutlarına ulaşan sağlık krizini önlemek için çok büyük miktarda yardıma ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

İsrail ordusu, uyguladığı ablukayla insanlık felaketine yol açtığı ve açlıktan ölümlere neden olduğu Gazze Şeridi'nde, uluslararası baskı nedeniyle insani yardım girişi için bazı adımlar atacağını öne sürmüştü.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun bir şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırları ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 59 bin 821 Filistinli hayatını kaybetti, 144 bin 851 kişi de yaralandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Katliam kan dondurmaya devam ediyor! Saldırıda ölen hamile kadının bebeği kurtarıldı
Foto Galeri Katliam kan dondurmaya devam ediyor! Saldırıda ölen hamile kadının bebeği kurtarıldı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Mandarin Oteli'nin sahibi kimdir? Aliyev'in kızları Leyla ve Arzu ortak oldu deniyor
Mandarin Oteli'nin sahibi kimdir? Aliyev'in kızları Leyla ve Arzu ortak oldu deniyor
Dershane patronu mide bulandırdı! 18 yaşından küçük kızlarla videoları çıktı: İğrenç yazışmalar
Dershane patronu mide bulandırdı! 18 yaşından küçük kızlarla videoları çıktı: İğrenç yazışmalar
Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa haftaya yükselişle başladı
BM yetkilisi, Gazze'deki korkunç durumu açıkladı kalıcı ateşkes çağrısı yaptı
BM yetkilisi, Gazze'deki korkunç durumu açıkladı kalıcı ateşkes çağrısı yaptı
DEM Parti'nin komisyona vereceği 4 milletvekili kesinleşti
DEM Parti'nin komisyona vereceği 4 milletvekili kesinleşti
İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay itirafçı oldu tahliye edildi
İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay itirafçı oldu tahliye edildi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu rövanşları yarın başlayacak
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu rövanşları yarın başlayacak
Aşırı sıcak alarmı! Devlet dairelerine 2 gün tatil
Aşırı sıcak alarmı! Devlet dairelerine 2 gün tatil
Ticaret Bakanlığı otomobil fiyatlarındaki değişimi yakın takibe aldı
Ticaret Bakanlığı otomobil fiyatlarındaki değişimi yakın takibe aldı
Tarladaki kabusu organ bağışı bitirdi, gözünü kaybetme noktasındaydı
Tarladaki kabusu organ bağışı bitirdi, gözünü kaybetme noktasındaydı
Bursa'daki orman yangınından kara haber: 3 kişi yaşamını yitirdi
Bursa'daki orman yangınından kara haber: 3 kişi yaşamını yitirdi
Karsan'ın elektrikli araçları Romanya'da iki şehirde daha hizmet verecek
Karsan'ın elektrikli araçları Romanya'da iki şehirde daha hizmet verecek