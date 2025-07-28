Katliam kan dondurmaya devam ediyor! Saldırıda ölen hamile kadının bebeği kurtarıldı
Gazze Şeridi'nin kuzeyinde başından vurulan bir kadının karnındaki 8 aylık bebeğin ameliyatla kurtarıldı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, 8 aylık hamile bir kadın İsrail ordusuna ait Quadcopter tipi drondan açılan ateş sonucu başından ağır yaralandı.
Ağır yaralı olarak kuzeydeki Şifa Hastanesine kaldırılan kadının acilen ameliyata alındığı, bebeğinin kurtarılarak El-Hulu Hastanesi yeni doğan ünitesine nakledildiği, annenin ise hala yoğun bakımda olduğu aktarıldı.
ÇADIRA SALDIRDI
İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin Mavasi Mahallesi’nde, Osman Camisi yakınında yer alan bir çadıra düzenlediği saldırıda 30 yaşındaki Suad eş-Şair hayatını kaybetti. Yedi aylık hamile olan Şair’in cenazesi El-Hilal Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan acil müdahale ile bebeği canlı olarak dünyaya getirildi.
ATEŞKESİ TANIMADI
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.