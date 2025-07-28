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Katliam kan dondurmaya devam ediyor! Saldırıda ölen hamile kadının bebeği kurtarıldı

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Katliam kan dondurmaya devam ediyor! Saldırıda ölen hamile kadının bebeği kurtarıldı

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde başından vurulan bir kadının karnındaki 8 aylık bebeğin ameliyatla kurtarıldı.

Katliam kan dondurmaya devam ediyor! Saldırıda ölen hamile kadının bebeği kurtarıldı - Resim: 1

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, 8 aylık hamile bir kadın İsrail ordusuna ait Quadcopter tipi drondan açılan ateş sonucu başından ağır yaralandı.

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Katliam kan dondurmaya devam ediyor! Saldırıda ölen hamile kadının bebeği kurtarıldı - Resim: 2

Ağır yaralı olarak kuzeydeki Şifa Hastanesine kaldırılan kadının acilen ameliyata alındığı, bebeğinin kurtarılarak El-Hulu Hastanesi yeni doğan ünitesine nakledildiği, annenin ise hala yoğun bakımda olduğu aktarıldı.

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Katliam kan dondurmaya devam ediyor! Saldırıda ölen hamile kadının bebeği kurtarıldı - Resim: 3

ÇADIRA SALDIRDI
İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin Mavasi Mahallesi’nde, Osman Camisi yakınında yer alan bir çadıra düzenlediği saldırıda 30 yaşındaki Suad eş-Şair hayatını kaybetti. Yedi aylık hamile olan Şair’in cenazesi El-Hilal Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan acil müdahale ile bebeği canlı olarak dünyaya getirildi.

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Katliam kan dondurmaya devam ediyor! Saldırıda ölen hamile kadının bebeği kurtarıldı - Resim: 4

ATEŞKESİ TANIMADI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

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