Katliam kan dondurmaya devam ediyor! Saldırıda ölen hamile kadının bebeği kurtarıldı

ÇADIRA SALDIRDI

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin Mavasi Mahallesi’nde, Osman Camisi yakınında yer alan bir çadıra düzenlediği saldırıda 30 yaşındaki Suad eş-Şair hayatını kaybetti. Yedi aylık hamile olan Şair’in cenazesi El-Hilal Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan acil müdahale ile bebeği canlı olarak dünyaya getirildi.