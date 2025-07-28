DEM Parti'nin komisyona vereceği 4 milletvekili kesinleşti

DEM Parti, TBMM'de kurulacak olan yeni komisyonda görev yapacak dört milletvekilini belirledi. Partiyi komisyonda Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Antalya Milletvekili Saruhan Oluç ve İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek temsil edecek.

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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), TBMM'de kurulacak ve 51 milletvekilinden oluşacak süreç komisyonunda görev alacak 4 milletvekilini belirledi.

DEM Parti, komisyondaki 4 kişilik kontenjanı için yaptığı değerlendirmeler sonucunda görev alacak milletvekillerini netleştirdi. Partinin bu önemli komisyondaki temsilcileri; Grup Başkanvekili sıfatıyla Meclis çalışmalarını yakından yürüten Gülistan Kılıç Koçyiğit, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü ve Erzurum Milletvekili kimliğiyle tanınan Meral Danış Beştaş, partinin deneyimli isimlerinden Antalya Milletvekili Saruhan Oluç ve İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek olarak belirlendi.

Birgün'de yer alan habere göre; TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından temmuz ayı başında duyurulan ve partilerden ay sonuna kadar üye bildirmeleri istenen komisyon, toplam 51 milletvekilinden oluşacak. Meclis'teki sandalye dağılımına göre şekillenen üye yapısında en büyük pay, 21 milletvekili ile Adalet ve Kalkınma Partisi'ne ait olacak.

Ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) komisyona 10 üye verirken, DEM Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 4'er milletvekili ile temsil edilecek. İYİ Parti ve Yeni Yol 3'er sandalyeye sahipken, TBMM'de grubu bulunmayan diğer bazı partilerden de 1'er milletvekilinin komisyonda yer alması planlanıyor.