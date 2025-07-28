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Mandarin Oteli'nin sahibi kimdir? Aliyev'in kızları Leyla ve Arzu ortak oldu deniyor

Mandarin Oteli'nin sahibi kimdir? Aliyev'in kızları Leyla ve Arzu ortak oldu deniyor

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 11 yıl önce 650 milyon Euro’luk yatırımla inşaa edilen ve Uzakdoğu kökenli lüks otel zinciri Mandarin Oriental’ın Türkiye’deki ilk oteli olan Mandarin Oriental Bodrum’a, Azerbeycan’ın dünyaca ünlü grubu Pasha Holding yaklaşık 500 milyon Euro yatırarak yüzde 50 ortak oldu. Pasha Holding’in Aliyevlerle doğrudan bağlantısı görünmese de kayıtlara göre büyük ortaklarının Aliyev’in kızları Leyla ve Arzu Aliyeva olduğu aktarıldı.

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Azerbaycan’da bankacılık sektörünün 3’te 1’ini yöneten Pasha Holding, Bodrum Mandarin Oriental’e ortaklık için 500 milyon Euro yatırdı. İki dev holdingin bölgedeki turizm yatırımlarını arttırmak üzere yeni anlaşmalar yaptığı öğrenildi. 

Mandarin Oteli'nin sahibi kimdir? Aliyev'in kızları Leyla ve Arzu ortak oldu deniyor - Resim: 0
Pasha Holding’in Aliyevlerle doğrudan bağlantısı görünmese de kayıtlara göre büyük ortaklarının Aliyev’in kızları Leyla ve Arzu Aliyeva olduğu aktarıldı.

Astaş Holding’in 2014 yılında Bodrum’a kazandırdığı 132 konaklama ünitesine sahip olan otel Avrupa’nın ve dünyanın, en iyi ve lüks resort oteli seçilerek dünya çapında 140’ı aşkın ödül almışt. Astaş Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Aşcı ile Pasha Holding CEO’su Jalal Gasimov geçtiğimiz yıl ortaklık sözleşmesini imzalamıştı. Şirketin yüzde 50 hissesini Azeri grup almıştı. Mandarin Oteli'nin sahibi kimdir? Aliyev'in kızları Leyla ve Arzu ortak oldu deniyor - Resim: 1Azeri grubun Mandarin Oriental’e ortaklık için yaklaşık 500 milyon Euro’yu gözden çıkardığı belirtildi. 

Mandarin'in sahibi Vedat Aşcı : Gurur duyuyorum

Vedat Aşcı ortaklık sözleşmesi sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:
-“Böylesine başarılı bir projenin yatırımcısı olmaktan da gurur duyuyorum. Bodrum’un dünya jet-set destinasyonları arasında yer almasına ciddi anlamda katkımız oldu. Pasha Holding ile yapmış olduğumuz bu güzel ortaklığın, bize verdiği mutluluğun yanı sıra ülkemize ve Bodrum’a büyük değer katacağına inanıyor ve tüm taraflara ve turizm sektörüne bu iş birliğinin hayırlı olmasını diliyorum” 

Mandarin Oteli'nin sahibi kimdir? Aliyev'in kızları Leyla ve Arzu ortak oldu deniyor - Resim: 2
Mandarin Oriental’in içinde değeri 8-15 milyon Euro arasında değişen yüzme havuzlu ultra lüks villalar bulunuyor.

Azerbaycan'ın en güçlü ailesi
Bakü’deki ünlü Absheron Hotel’in sahibi olan Paşa Holding, Azerbaycan bankacılık sektörünün yüzde 33’ünü tek başına yönetiyor. Paşayev Ailesi, Azerbaycan’ın en güçlü ailesi olarak biliniyor. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in eşi Mihriman Aliyeva da Paşayev ailesinin bir üyesi. Azerbaycan’ın yanı sıra Gürcistan’da faaliyet gösteren Pasha Bank, 2013 yılında Türkiye’ye geldi. Holdingin 2021 Aralık ayı itibarıyla 15.5 milyar Manat yani 9.5 milyar dolar varlığı bulunduğu belirtildi.

Mandarin Oteli'nin sahibi kimdir? Aliyev'in kızları Leyla ve Arzu ortak oldu deniyor - Resim: 3

Mandarin otelin sahibi kimdir? 
Astaş, uluslararası alanda ticaret yapmak üzere Vedat Aşcı tarafından Almanya’da kuruldu. 2010 yılında Astaş Holding, Türkiye’nin en ayrıcalıklı tatil destinasyonu Bodrum Türkbükü Cennet Koyu’nda bulunan proje arazisini geliştirmek üzere satın aldı.

Mandarin Oteli'nin sahibi kimdir? Aliyev'in kızları Leyla ve Arzu ortak oldu deniyor - Resim: 4
Mandarin Oteli'n sahibi Vedat Aşcı

Mandarin Oriental Hotel Group tarafından Mandarin Oriental, Bodrum ve The Residences at Mandarin Oriental, Bodrum markası ile işletilen projede lüks resort otel, tatil villaları ve tatil evleri yer alıyor. Eylül 2011 de inşaatına başlanan proje, 7 Temmuz 2014’te açıldı.

Mandarin Oteli'nin sahibi kimdir? Aliyev'in kızları Leyla ve Arzu ortak oldu deniyor - Resim: 5

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