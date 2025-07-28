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Dershane patronu mide bulandırdı! 18 yaşından küçük kızlarla videoları çıktı: İğrenç yazışmalar

Dershane patronu mide bulandırdı! 18 yaşından küçük kızlarla videoları çıktı: İğrenç yazışmalar

Prestij Kurs Merkezi'nin patronu Mehmet Deniz Önal meğer azılı bir sapıkmış. Şahsın 18 yaşından küçük kızlarla birlikte olduğu, o anları video kaydına aldığı belirlendi. Skandal olay, aldatıldığından şüphelenen eşin boşanma davası açmasıyla ortaya çıktı. Mehmet Deniz Önal tutuklandı. Yazışmalar ve paylaşımlar ise mide bulandırdı.

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İstanbul Mecidiyeköy’de İngilizce dil eğitimi veren Prestij Kurs Merkezi’nin sahibi ve patronu Mehmet Deniz Önal’ın, 18 yaşından küçük kızlarla birlikte olduğu ortaya çıktı.

Sözcü'de yer alan habere göre; çocukların görüntülerini kayda alan Önal’ın evine yapılan polis baskınında son 5 yıl içerisinde öğrencileri ile yaptığı cinsel içerikli yazışmaları ve 100’den fazla video kaydı ele geçirildi.

FETÖ tarzı mesajlaşma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gizli yürütülen soruşturmada Önal, 4 Temmuz’da gözaltına alındı. Ardından çıkarıldığı İstanbul 5’nci Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Önal’ın kızlarla, ‘6666’ ve ‘5555’ gibi şifreler kullanıp, ailesinin yanında olup olmadığını kontrol ettiği tespit edildi.

Küçük kızlara çıplak fotoğraflar attırmış

Önal, 18 yaşından küçük kızlara çıplak fotoğraf attırıp, aile bireylerini de bu işe katmaya zorladı. Önal’ın kayıtlar ele geçirilmesin diye WhatsApp üzerinden değil başka bir şifreli mesajlaşma üzerinden kızlarla konuştuğu belirlendi.

Sosyal medyada iğrenç paylaşımlar

Önal’ın Instagram isimli sosyal paylaşım platformunda iki ayrı hesap açtığı, hem yurt içinden hem de yurt dışından pedofiliye maruz kalan küçük kızların görüntülerini yayınladığı belirlendi. Önal’ın bu hesaplar üzerinden öğrencileri ile konuştuğu ‘allasiztosbaa15’ ve ‘cevatprekazi2023’ adlı hesaplarda pedofili görüntüleri yayınlayan Önal, bu hesaplardaki takipçilerini çıkartıp, gönderilerini sildi.

Eşinin dava açmasıyla ortaya çıktı

Olayın ortaya çıkmasını sağlayan avukat Yağmur Coşan Özer, SÖZCÜ’ye konuştu. Bir boşanma davası sayesinde gerçeği ortaya çıkarttığını aktaran Coşan, şöyle konuştu:

“Önal’ın eşi aldatıldığını iddia etti, bu nedenle zina sebebine dayalı bir boşanma davası açtık. Ancak dava sürecinde, müvekkilimin kocasının, işlettiği İngilizce kursunda hem sahibi hem de öğretmen olarak çalıştığını öğrendik. Kurs, özellikle ortaokul çağındaki küçük yaştaki öğrencilerin gittiği bir yer. Bu durum cinsel taciz şüphesi doğurdu. İhbar ettik, ortaya çıktı ve tutuklandı.”

15 yaşındaki çocuk hakkında mide bulandıran ifadeler

İhbar sonucu tutuklanan Mehmet Deniz Önal’ın 5 yıl öncesine ait bir videoda 15 yaşındaki bir çocukla ilgili “Bu yaşta böyleyse, ileride kim bilir nasıl olur?” dediği diyaloglar yer alıyor.

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