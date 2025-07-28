Yasak aşk için Edirne'ye otele geldiler sonrası cinayetle bitti
Edirne'de ayçiçeği tarlasında cesedi bulunan Semra Çelik'in yasak aşk cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı. Otelde buluşan Çelik, 'Ben çocuklarımı bırakamam. Geri dönmek istiyorum' demesi üzerine sinirlenen Zeki Doğan tarafından öldürüldü.
Edirne Havsa ilçesine bağlı Kabaağaç köyünde bulunan ayçiçeği tarlasında bir kadının hareketsiz bir şekilde yattığını gören çiftçiler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, kadının yaşamını yitirdiğini ve başından tabanca ile vurulduğunu belirledi.
Yapılan kimlik tespitinde ölen kadının 29 yaşındaki Semra Çelik olduğunu belirlendi. Kadının şüpheli ölümü üzerine harekete geçen Edirne JASAT timleri, güvenlik kamera kayıtları, kadının yakın çevresi ve telefon kayıtlarını incelendi.
Osmaniye'de yakalandı
Son görüştüğü kişi olan 33 yaşındaki Zeki Doğan üzerinde yoğunlaşan güvenlik birimleri, şüphelinin peşine düştü. Osmaniye'ye kaçtığı belirlenen Zeki Doğan, ekiplerin operasyonuyla saklandığı evde yakalandı.
Şanlıurfa'da tarlada tanıştılar
Edirne'ye getirilen cinayet zanlısı, jandarmadaki ifadesinde Semra Çelik'i silahla kafasından vurduğunu ve tarlaya attığını itiraf etti. Sabah gazetesinin
ulaştığı bilgilere göre, 2021 yılında Şanlıurfa'da ikamet eden Zeki Doğan ve Semra Çelik'in her ikisinin de evli ve 3 çocuklu olduğu ve birlikte çalıştıkları tarlada tanıştıkları belirlendi.