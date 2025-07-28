Yasak aşk için Edirne'ye otele geldiler sonrası cinayetle bitti

Şanlıurfa'da tarlada tanıştılar

Edirne'ye getirilen cinayet zanlısı, jandarmadaki ifadesinde Semra Çelik'i silahla kafasından vurduğunu ve tarlaya attığını itiraf etti. Sabah gazetesinin

ulaştığı bilgilere göre, 2021 yılında Şanlıurfa'da ikamet eden Zeki Doğan ve Semra Çelik'in her ikisinin de evli ve 3 çocuklu olduğu ve birlikte çalıştıkları tarlada tanıştıkları belirlendi.