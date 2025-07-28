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Bakanlık'tan açıklama geldi! ÖTV'de kurallara uymayana rekor ceza

Bakanlık'tan açıklama geldi! ÖTV'de kurallara uymayana rekor ceza

Ticaret Bakanlığı, otomotiv sektöründeki fahiş fiyat, aksesuar zorlama ve yetkisiz satış gibi uygulamalara karşı harekete geçti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada denetimler sonucu 220 kişi ve kuruluşa 103 milyon TL ceza kesildiği, 31 bayinin yetki belgesi iptal edildiği açıklandı.

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Ticaret Bakanlığı, motorlu kara taşıtı ticaretinde, adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısının tesisi ve sürdürülmesi amacıyla düzenleme, denetim ve önleyici tedbirler alıyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, ÖTV oranları sonrası gerçekleştirilen fiyat değişimlerinin yakından takip edildiği ifade edildi.

ÖTV oranlarında yapılan düzenlemelerin ardından sektördeki fiyat değişimlerinin Ticaret Bakanlığı tarafından yakından izlendiği yönünde yapılan açıklamada manipülatif fiyat artışları, kural dışı satış uygulamaları, piyasayı bozucu faaliyetlerde bulunan kişi ve kurumların titizlikle incelendiği belirtildi.

Bakanlık tarafından yapılan incelemede tespit edilen aykırılıklara karşı idari pazar cezaları uygulandığı ve gerektiğinde yaptırımların devreye girdiğini vurguladı.

Yapılan denetimler sonucunda yetki belgesi olmadan ikinci el taşıt ticareti yaptığı tespit edilen 220 gerçek ve tüzel kişiye yaklaşık 103 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Taşıt satışından kaçınma, liste fiyatının üzerinde fiyat talep etme, müşteriyi aksesuar almaya veya takas yapmaya zorlama gibi uygulamalarla vatandaşın araca erişimini engelleyen 31 yetkili bayinin yetki belgeleri iptal edildi. Bu işletmelerin 1 yıl süreyle ikinci el taşıt ticareti yapmaları yasaklandı.

6 ay - 6 bin km düzenlemesini ihlal eden 131 yetkili bayi ve oto galericiye 52 milyon 462 bin lira; ilan kısıtlamasını ihlal eden 476 kişi ve kuruluşa toplam 95 milyon 668 bin lira para cezası uygulandığı duyuruldu.

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