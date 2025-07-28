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İstanbul'da aile faciası! Suç aleti ile yakalandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İstanbul'da aile faciası! Suç aleti ile yakalandı

Sancaktepe'den son gelen haber korkunç! Tartıştığı anne ve babasını bıçaklayarak öldürdüğü belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

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İddiaya göre, 3 katlı binanın giriş katındaki dairede yaşayan B.C. (28), gece saatlerinde annesi Emine C. (60) ile babası Ahmet C. (65) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.C, anne ve babasını bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ahmet C'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan anne Emine C. ise kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmalarının ardından Ahmet C'nin cenazesi morga kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan zanlı, suç aletiyle yakalanarak gözaltına alındı.

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