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Bakan Uraloğlu açıkladı: İstanbul ve Antalya havalimanları rekor tazeledi

Bakan Uraloğlu açıkladı: İstanbul ve Antalya havalimanları rekor tazeledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 26 Temmuz'da Antalya Havalimanı'nın, 27 Temmuz'da da İstanbul Havalimanı'nın tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştığını bildirdi.

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Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 26-27 Temmuz'da İstanbul ve Antalya havalimanlarını kullanan yolcu sayılarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye'nin en yüksek yolcu kapasitelerine sahip İstanbul ve Antalya havalimanlarının rekor yolcu trafiğine ev sahipliği yaptığını belirten Uraloğlu, "Antalya Havalimanı, 26 Temmuz'da 225 bin 118 yolcuyla tüm zamanların bir günde hizmet verilen yolcu sayısı rekorunu kırdı. İstanbul Havalimanı da 27 Temmuz'da 272 bin 132 yolcu hareketiyle, tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştı. Buradaki yolcu sayısı Avrupa'daki havalimanlarının bir günde ulaştığı en yüksek seviye oldu." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, her iki havalimanında da bugüne kadarki en yüksek yolcu sayılarına ulaşıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Antalya Havalimanı 26 Temmuz'da, dış hatlarda 203 bin 348, iç hatlarda 21 bin 770 yolcuyu misafir etti. Havalimanı, böylece 3 Ağustos 2024'te kaydedilen 223 bin 217 yolculuk önceki rekoru geride bıraktı. Antalya Havalimanı'nda aynı gün 1074 dış hat ve 143 iç hat uçuşu gerçekleştirildi. 1217 uçuşla uçak trafiği bakımından da geçtiğimiz yılın rekor seviyesi yeniden yakalandı."

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