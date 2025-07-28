ICRYPEX'in sahibi Gökalp İçer gözaltına alındı! Uyuşturucu verdiği avukat Göksu Çelebi öldü

Kripto borsası ICRYPEX Başkanı Gökalp İçer, 'uyuşturucu temini' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla gözaltına alındı. Gökalp İçer'in uyuşturucu verdiği avukat sevgilisi Göksu Çelebi ise yaşam savaşını kaybetti. ICRYPEX, Fatih Altaylı'nın Youtube programının da sponsoruydu.

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Kripto para borsası ICRYPEX’in Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer, "uyuşturucu temini" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamalarıyla gözaltına alındı. Gökalp İçer'in gözaltına alınma sebebi, 14 Temmuz'da uyuşturucu kullanımından dolayı hastaneye kaldırılan kız arkadaşıydı.

Avukat sevgilisi Göksu Çelebi öldü

14 Temmuz 2025 akşamı Sarıyer Kireçburnu’nda yaşanan olayda, 27 yaşındaki avukat Göksu Çelebi’nin, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer ile birlikte kokain kullandığı öne sürüldü.

Kısa süre sonra fenalaşan Çelebi, ambulansla Çayırbaşı Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Bilinci kapalı olan genç kadın, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Günlerdir komada yaşam mücadelesi veren Çelebi’nin, bu sabah hayatını kaybettiği öğrenildi.

Gökalp İçer gözaltına alındı

Fatih Altaylı'nın Youtube programının sponsoru olan ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer, soruşturma kapsamında "uyuşturucu madde temin etme" ve "kastla öldürmeye teşebbüs etme" suçlarından gözaltına alındı. Gökalp İçer’in, bugün savcılığa mevcutlu olarak sevk edilmesi bekleniyor.

Türkiye’de kripto para ve finans teknolojileri alanında faaliyet gösteren ICRYPEX şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı olan İçer hakkındaki soruşturma sürerken, şirketten olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.