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İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak'ın son rezilliği! Polis havaya ateş açıp gözaltına aldı

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İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak'ın son rezilliği! Polis havaya ateş açıp gözaltına aldı

İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak yeni rezilliği ile gündeme oturdu. Bodrum’da kendisine dur ihtarı yapan polisin üzerine aracını süren Dilan Çıtak, polis havaya ateş açana kadar teslim olmadı. Emniyet şeridini ihlal eden Dilan Çıtak yaptığı rezilliği bir de canlı yayın açarak yayınladı. Daha önce de benzer krizler yaratan Dilan Çıtak, havalimanında da ortalığı karıştırmıştı. Dilan Çıtak, Eylül 2024'te yolculuk ettiği uçakta kabin memuruna saldırmıştı

İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak'ın son rezilliği! Polis havaya ateş açıp gözaltına aldı - Resim: 1

İbrahim Tatlıses'in sonradan nüfusuna geçirdiği kızı Dilan Çıtak yeni bir rezillikle gündemde. Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Konacık Mahallesi  Atatürk Bulvarı'nda otomobili ile seyir halinde olan Dilan Çıtak kullandığı kamyonetle emniyet şeridinden seyrederek trafik güvenliğini tehlikeye düşürdü.

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İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak'ın son rezilliği! Polis havaya ateş açıp gözaltına aldı - Resim: 2

Trafik polisleri ihbar üzerine Dilan Çıtak’ı durdurmaya çalıştı. Bunun üzerine kamyonetle hareket etmeye çalışan Dilan Çıtak polisin dur ihtarına uymadı. Kaçmaya çalışan Çıtak polisin iki el havaya ateş etmesi ile durduruldu.

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İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak'ın son rezilliği! Polis havaya ateş açıp gözaltına aldı - Resim: 3

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bir süre sonra araçtan inip başka bir otomobile binen Dilan Çıtak, sonra tekrar kendi kamyonetine binip kendisini araca kilitledi. Çıtak, o anları görüntüleyen basın mensuplarına da hakaret etti.

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İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak'ın son rezilliği! Polis havaya ateş açıp gözaltına aldı - Resim: 4

Dilan Çıtak polisler tarafından hakkında işlem yapılmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Dilan Çıtak daha sonra serbest bırakıldı. 

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