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Sarıyer'de ormanlık alanda bulundu! Üzerinden not çıktı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sarıyer'de ormanlık alanda bulundu! Üzerinden not çıktı

Sarıyer'de ormanlık alandaki yol kenarında erkek cesedi bulundu. Cesedin üzerinde Rusça yazılmış not bulundu.

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Adnan Menderes Caddesi mevkisindeki ormanlık alanda ağaçların arasında bir kişinin hareketsiz yattığı yönündeki ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede şerit çekerek güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Üzerinden kimlik çıkmayan genç bir erkeğe ait cesedin başına siyah bir poşet geçirildiği görüldü.

Ceset, olay yeri inceleme ekipleri ve savcı tarafından yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Ayrıca cesedin üzerinde Rusça yazılmış not bulundu.

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