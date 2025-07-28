BIST 10.584
DOLAR 40,56
EURO 47,41
ALTIN 4.351,28
HABER /  SPOR

Beşiktaş, Gedson Fernandes'i Rusya ekibine satıyor! Transfer rekoru...

Beşiktaş, Gedson Fernandes'i Rusya ekibine satıyor! Transfer rekoru...

Beşiktaş ve Spartak Moskova, Gedson Fernandes'in transferi için anlaşma sağladı. Bu transferde Beşiktaş'ın kasasına girecek para da belli oldu. Beşiktaş'ta bir gelişme daha yaşandı. Zainutdinov, Dinamo Moskova'ya transfer oldu.

Abone ol

Beşiktaş, Gedson Fernandes transferi için Spartak Moskova ile anlaştı. Bir süredir takımdan ayrılacağı konuşulan Gedson Fernandes'in Rus ekibine transfer olduğu öğrenildi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Beşiktaş ve Spartak Moskova, Gedson Fernandes'in transferi için 20+5 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı.

Daha önce 22.5 milyon Euro ile Cenk Tosun'u Everton'a gönderen siyah-beyazlılar, Gedson Fernandes ile bu rekoru kırmış olacak.

Zaynutdinov, Dinamo Moskova'ya transfer oldu

Gedson Fernandes haberinin medyaya düşmesinin ardından Beşiktaş'tan ayrılık açıklaması geldi. Beşiktaş, Bakhtiyor Zaynutdinov'un Dinamo Moskova'ya transfer olduğunu açıkladı.

Beşiktaş, Gedson Fernandes'i Rusya ekibine satıyor! Transfer rekoru... - Resim: 0

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Bakhtiyor Zaynutdinov’un nihai transferi hususunda Dinamo Moskova Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Bakhtiyor Zaynutdinov’a kulübümüze katkıları nedeniyle teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.

Beşiktaş'ın 2023-2024 sezonunda transfer ettiği 27 yaşındaki Kazak futbolcu, siyah-beyazlı formayla 49 resmi maçta bir kez gol sevinci yaşadı.

ÖNCEKİ HABERLER
Sudan'daki iç savaş başkent Hartum'u harabeye çevirdi
Sudan'daki iç savaş başkent Hartum'u harabeye çevirdi
Bursa Valiliği'nden orman yangını açıklaması: FETÖ şüphelisi gözaltında
Bursa Valiliği'nden orman yangını açıklaması: FETÖ şüphelisi gözaltında
Bakan Uraloğlu açıkladı: İstanbul ve Antalya havalimanları rekor tazeledi
Bakan Uraloğlu açıkladı: İstanbul ve Antalya havalimanları rekor tazeledi
VakıfBank, Özel Bankacılık hizmet ağına Bodrum'u da ekledi
VakıfBank, Özel Bankacılık hizmet ağına Bodrum'u da ekledi
Fenerbahçe, Portekiz kampında seviye yükseltti
Fenerbahçe, Portekiz kampında seviye yükseltti
İşverenleri bekleyen büyük sürpriz: Yeni ceza kapıda!
İşverenleri bekleyen büyük sürpriz: Yeni ceza kapıda!
Çin işi ucuz robot! Takla da atıyor yumruk da üstelik komut alıp iş yapıyor
Çin işi ucuz robot! Takla da atıyor yumruk da üstelik komut alıp iş yapıyor
Hakkari'de AK Partili isme aşiret düğünü! Geline yüklü miktarda takı takıldı
Hakkari'de AK Partili isme aşiret düğünü! Geline yüklü miktarda takı takıldı
Bakanlık'tan açıklama geldi! ÖTV'de kurallara uymayana rekor ceza
Bakanlık'tan açıklama geldi! ÖTV'de kurallara uymayana rekor ceza
İstanbul'da aile faciası! Suç aleti ile yakalandı
İstanbul'da aile faciası! Suç aleti ile yakalandı
Kırklareli'nde panelvan devrildi: 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Kırklareli'nde panelvan devrildi: 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
İnsanlıktan utandıran haber! Gazze'de her 3 kişiden biri...
İnsanlıktan utandıran haber! Gazze'de her 3 kişiden biri...