Beşiktaş, Gedson Fernandes'i Rusya ekibine satıyor! Transfer rekoru...

Beşiktaş ve Spartak Moskova, Gedson Fernandes'in transferi için anlaşma sağladı. Bu transferde Beşiktaş'ın kasasına girecek para da belli oldu. Beşiktaş'ta bir gelişme daha yaşandı. Zainutdinov, Dinamo Moskova'ya transfer oldu.

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Beşiktaş, Gedson Fernandes transferi için Spartak Moskova ile anlaştı. Bir süredir takımdan ayrılacağı konuşulan Gedson Fernandes'in Rus ekibine transfer olduğu öğrenildi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Beşiktaş ve Spartak Moskova, Gedson Fernandes'in transferi için 20+5 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı.

Daha önce 22.5 milyon Euro ile Cenk Tosun'u Everton'a gönderen siyah-beyazlılar, Gedson Fernandes ile bu rekoru kırmış olacak.

Zaynutdinov, Dinamo Moskova'ya transfer oldu

Gedson Fernandes haberinin medyaya düşmesinin ardından Beşiktaş'tan ayrılık açıklaması geldi. Beşiktaş, Bakhtiyor Zaynutdinov'un Dinamo Moskova'ya transfer olduğunu açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Bakhtiyor Zaynutdinov’un nihai transferi hususunda Dinamo Moskova Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Bakhtiyor Zaynutdinov’a kulübümüze katkıları nedeniyle teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.

Beşiktaş'ın 2023-2024 sezonunda transfer ettiği 27 yaşındaki Kazak futbolcu, siyah-beyazlı formayla 49 resmi maçta bir kez gol sevinci yaşadı.